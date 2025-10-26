Oposición rechaza solicitud para retirar la nacionalidad a Leopoldo López

Caracas/Foto: ABC.- Los partidos opositores Voluntad Popular (VP) y Unión y Cambio rechazaron en las últimas horas la solicitud del presidente Nicolás Maduro de retirar la nacionalidad a Leopoldo López, tras acusarlo de promover una “invasión militar” en el país.

En un comunicado difundido en Instagram, Unión y Cambio —organización surgida al margen de la Plataforma Unitaria Democrática— advirtió que, de prosperar la petición, se estaría “violando el artículo 35 de la Constitución”, que establece que los venezolanos por nacimiento “no podrán ser privados de su nacionalidad”.

El grupo político también subrayó que esta medida constituiría “una grave violación al principio de irrenunciabilidad de la nacionalidad” recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Venezuela no puede repetir episodios lamentables de regímenes que despojaron de la nacionalidad a ciudadanos por motivos políticos. Desde Unión y Cambio reafirmamos nuestro compromiso con una salida civilizada y democrática a la crisis venezolana”, señaló la organización, que reiteró que “la única vía legítima para transformar el país es aquella que respeta la dignidad humana, los derechos fundamentales y la voluntad soberana del pueblo”.

Asimismo, rechazó “de manera firme y categórica” cualquier discurso que “promueva una intervención militar extranjera”, y alertó sobre “los riesgos en términos de vidas humanas y consecuencias internas que ello representaría para los sectores más vulnerables”.

Por su parte, Voluntad Popular calificó la solicitud de Maduro como “una nueva muestra del estado de indefensión jurídica en el que viven millones de venezolanos”.

“Esta es una represalia contra un venezolano que nunca ha callado (...) y que ha pagado con una inhabilitación ilegal, con siete años de prisión y con persecución a sus hermanos de partido”, expresó el partido político en su cuenta de X.

Insistió en que López “solo ha dicho lo que millones de venezolanos piensan y desean, pero que no pueden decir”.

“Eso no es atacar a Venezuela, es defenderla”, subrayó.

Finalmente, VP hizo un llamado a la comunidad internacional al considerar que esta acción sienta un “precedente peligroso que replica los patrones” de los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

“Ningún parapeto (...) puede decir quién es venezolano y quién no. Leopoldo López es y seguirá haciendo venezolano, y seguirá luchando por la mejor Venezuela”, concluyó.



