Vitrina
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista
Tejera relató que coincidió con Batista en la alfombra roja de un evento de Miss Universe en Miami, al que fue invitada por el periodista Luis Alfonso Borrego. Allí, según dijo, vivió un “momento desagradable” al cruzarse con su colega a quien calificó como “chavista, hipócrita y ordinaria”
Caracas / Foto: @carolinatejera.- La actriz venezolana Carolina Tejera protagonizó una nueva controversia tras lanzar fuertes críticas contra su colega Norkys Batista, a quien acusó de “hipócrita” y de mantener una doble postura frente a la crisis en Venezuela.
En un video difundido en redes sociales, Tejera relató que coincidió con Batista en la alfombra roja de un evento de Miss Universe en Miami, al que fue invitada por el periodista Luis Alfonso Borrego. Allí, según dijo, vivió un “momento desagradable” al cruzarse con alguien a quien calificó como “chavista, que se la tira de santurrona y es ordinaria”.
“Ahorita en la alfombra roja me conseguí con una chavista, con una persona que se la da de santurrona y de arrechita en las redes. Ella es nojoda, o sea, dice hasta groserías porque es muy ordinaria. Es una persona que hace poco tuvo un problema también en un restaurante, en un local con un cubano, porque esta parejita llegó ahí dándoselas de la última Coca-Cola del desierto, que había que atenderlos porque ellos son los que son", dijo.
“Qué desagradable conseguirme a esta tipa en la alfombra roja. Menos mal que yo hice mis entrevistas y me fui. Yo prefiero retirarme por el bienestar de todos”, añadió la actriz.
Tejera cuestionó que su colega haya participado en el programa Top Chef VIP de Telemundo y luego apareciera en un evento de cine venezolano “llorando” por la crisis del país. “Primero te llenas los bolsillos y después sí sales a criticar… qué hipócrita eres y más hipócrita la gente que te apoya”, expresó.
Asimismo, recordó que Batista en el pasado llegó a decir que Venezuela estaba “maravillosa”, lo que considera una ofensa a quienes sufrieron la represión, el hambre y la falta de servicios básicos. “No se les olvide la gente que murió en los hospitales, los muchachos en las marchas y los presos políticos”, subrayó.
La protagonista de Gata Salvaje aseguró estar “cansada de la falsedad” y de los venezolanos que —a su juicio— "adulan a figuras públicas que no lo merecen".
“Yo no entiendo hasta cuándo siguen adulando a gente que no se lo merece. Muchos venezolanos (no todos) son unos sinvergüenzas, porque no tiene otro nombre. Saben que hay personas aquí haciendo conciertos y los llenan. Ah no, qué rico, pues qué chévere, qué de pinga. Chupo en Venezuela y chupo aquí. Todo el mundo haciendo desastres", expresó.
“Estoy ladillada de la hipocresía. Cuando recuperemos a Venezuela, sería el colmo ver a Winston Vallenilla o a Fernando Carrillo como protagonistas de cualquier novela”, dijo con ironía.
En los últimos meses, Carolina Tejera ha estado en el centro del debate por sus comentarios directos y sin filtros. Ha cuestionado a políticos como María Corina Machado —a quien dio un “plazo” hasta diciembre para generar un cambio político—, criticó duramente al comediante Marko por “chistes sexistas” y rechazó la canción Veneka de Rawayana por considerarla “despectiva”. Incluso llegó a afirmar que, si fuera presidenta de Venezuela, sería “peor que Trump”.
Tendencias
