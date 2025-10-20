Mundo
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
Con 94 años de edad y 74 años de servicio ininterrumpido, Párima ha dedicado su vida a la atención de los más vulnerables, destacándose por su vocación, liderazgo y compasión
Caracas / Foto: @cruzrojave.- María Teresa Párima, enfermera de la Cruz Roja Venezolana, fue recientemente distinguida con la Medalla Florence Nightingale, el más alto reconocimiento internacional en el ámbito de la enfermería, otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Con 94 años de edad y 74 años de servicio ininterrumpido, Párima ha dedicado su vida a la atención de los más vulnerables, destacándose por su vocación, liderazgo y compasión. Durante décadas, ha formado e inspirado a generaciones de enfermeros, voluntarios y profesionales de la salud en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, en Caracas, donde continúa activa.
Este reconocimiento marca un hito histórico: es la primera vez que una enfermera venezolana recibe la Medalla Florence Nightingale, destacando la entrega y el legado de Párima en el cuidado de la salud y el voluntariado humanitario. La Cruz Roja Venezolana celebró su trayectoria y la calificó como un ejemplo de dedicación y compromiso para todo el país.
La institución humanitaria celebró su condecoración como un hecho histórico: es la primera vez que una enfermera venezolana recibe esta distinción, creada en 1912 en honor a Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su 50.ª edición de la Medalla Florence Nightingale, fueron reconocidas 35 enfermeras de 17 países, destacadas por su “valentía y dedicación excepcionales a las víctimas de conflictos armados o desastres naturales”, así como por su servicio ejemplar en salud pública o educación en enfermería.
Las nominaciones fueron presentadas por las respectivas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y seleccionadas por una comisión integrada por el CICR, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Consejo Internacional de Enfermeras.
Entre las galardonadas figuran enfermeras de países como Australia, China, Noruega, Polonia, Tailandia, Ucrania, Estados Unidos y Venezuela. En el caso venezolano, el CICR destacó la trayectoria de María Teresa Párima como Directora de Enfermería del Hospital Carlos J. Bello, Coordinadora del Área Quirúrgica y su labor en el ámbito de la salud pública y atención en situaciones de desastre.
