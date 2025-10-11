Orgullo venezolano: Clara Fuentes se alza con el oro en el Mundial de Parapowerlifting

Caracas / Foto: Archivo.- La paraatleta venezolana Clara Fuentes se coronó este viernes campeona mundial en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting tras imponerse en la categoría de 50 kg con un levantamiento de 121 kilogramos en la competencia celebrada en El Cairo.

Fuentes, con su destacada actuación, no solo obtuvo el máximo honor en su categoría, sino que además ratificó su posición entre las figuras más relevantes del powerlifting adaptado a nivel global.

Fuentes demostró su superioridad al superar a las representantes nigerianas Nworgu Esther (120 kg) y Ajiboye Rukayal (118 kg), confirmando su hegemonía en esta disciplina. El triunfo generó inmediatas muestras de apoyo en redes sociales, donde seguidores y compañeros deportistas destacaron el logro.

El presidente felicitó a la atleta en su cuenta de Telegram. "¡Impresionante! Venezuela. se hace sentir en cada escenario internacional. ¡Gracias por inspirarnos, campeona!", expresó el mandatario nacional.

El logro de la deportista se produce en un año particularmente exitoso para el deporte venezolano adaptado, que continúa acumulando triunfos en competencias internacionales y demostrando la dedicación de sus atletas en diferentes disciplinas.