Orgullo vinotinto: Venezuela conquista el título en el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado

Caracas / Foto: @asowestvzla.- Venezuela volvió a brillar en tierras internacionales tras la destacada actuación de sus amazonas en el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, celebrado en Colombia, donde conquistaron el primer lugar y llevaron el tricolor nacional a lo más alto.

Lea también: Venezolanos lideran solicitudes de residencia en Curazao

Las atletas Katerin Ramírez, María De Filippo e Isabela Pinto, integrantes del denominado “Team Lilo” ganaron el primer lugar tras completar la prueba en un tiempo de 51.603 segundos.

El podio lo completó Criadero Maranata, que marcó 58.698 segundos. En total, participaron más de 20 equipos en esta categoría, destacando además conjuntos como Nitrosoil, Avizor Seguridad - Un Solo Corazón, Team Hechicera y Criadero El Tranquero.

La organización del torneo confirmó que el premio entregado a las ganadoras fue de 22 millones 500 mil pesos, reconocimiento al desempeño de las jinetas que representaron al país.

“Este triunfo es más que una copa; es la demostración de la fe, la pasión y la estirpe llanera que corre por las venas de nuestras atletas”, expresaron desde la Asociación de Eventos Western de Venezuela.

Advertisement

Durante la ceremonia de premiación, las atletas venezolanas recibieron el reconocimiento del público, mientras ondeaba el pabellón nacional. “Con disciplina y fe inquebrantable, Venezuela puede con todo. Estas campeonas no solo ganaron una competencia, también tocaron el alma de un país”, expresó al organización.

El team penning es una disciplina ecuestre de estilo western en la que un equipo de tres jinetes debe separar tres reses de un rebaño numerado y conducirlas a un corral, al tiempo, mientras el resto del rebaño permanece fuera.









