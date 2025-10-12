Vitrina
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
La actriz aseguró que buscará múltiples segundas opiniones antes de tomar cualquier decisión. "Mi diagnóstico sigue siendo DCIS y aún así la recomendación fue una mastectomía"
Caracas / Foto: Archivo.- La modelo y exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos reveló este sábado que, tras detectársele múltiples tumores en una mama, su equipo médico le recomendó llevar a cabo una mastectomía, procedimiento que se encuentra evaluando por tratarse de una intervención más radical que la planteada inicialmente.
“Mi cirujana oncóloga y el radiólogo revisaron en profundidad la resonancia magnética y encontraron más tumores en distintas zonas", explicó Villalobos en un video compartido en un video publicado en Instagram.
También aseguró que buscará múltiples segundas opiniones antes de tomar cualquier decisión. "Mi diagnóstico sigue siendo DCIS y aún así la recomendación fue una mastectomía. Ahí me detuve, porque tomar una decisión tan radical sin buscar una segunda opinión. Hoy estoy en proceso de buscar no una, sino cuatro, y diez si son necesarias, porque quiero tener claridad, tranquilidad y sentirme segura con el camino que voy a tomar".
La semana pasada, Villalobos había informado que se preparaba para una operación, radioterapia y tratamiento hormonal, tras ser detectado el carcinoma en etapa inicial, lo que le daba “una ventaja enorme” para tratar la enfermedad de manera temprana. En aquel momento, la venezolana instó a todas las mujeres a realizarse chequeos periódicos y destacó la importancia de la detección temprana.
Villalobos también compartió que sus estudios genéticos resultaron negativos para mutaciones hereditarias como BRCA1 y BRCA2, lo que evidencia que el cáncer puede presentarse incluso sin antecedentes genéticos. “Lo que quiero dejar claro es que no hay una sola forma de atravesar esta experiencia; cada cuerpo y cada historia son distintos. Merecemos información, empatía y opciones”, agregó.
En su mensaje, la presentadora aprovechó para transmitir un mensaje de fortaleza y conciencia sobre el cuidado de la salud: “Incluso cuando el plan cambia, sigue siendo parte de mi sanación. Dios me acompaña y yo tengo el poder de decidir sobre mi cuerpo”.
