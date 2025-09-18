Osmariel Villalobos revela que fue diagnosticada con carcinoma ductal in situ: “Estoy enfrentando esto desde la calma” 

Caracas/Foto: @osmariel. La modelo y presentadora de televisión venezolana Osmariel Villalobos anunció este jueves que fue diagnosticada con carcinoma ductal in situ (DCIS), un tipo de cáncer de mama no invasivo o preinvasivo, es decir, las células que revisten los conductos se han vuelto cancerosas, pero no se han propagado al tejido mamario adyacente, según explica la American Cancer Society.

“Hace una semana les conté que estaba esperando el resultado de una biopsia y ahora tengo días con el diagnóstico. Es ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama”, expresó Villalobos en un video publicado en Instagram.

La criolla, quien obtuvo el título de Miss Earth Water 2012, reconoció que la palabra “cáncer” asusta y es fuerte, pero aclaró que en su caso “significa que algo se detectó antes de que se volviera más serio”.

“Se detectó a tiempo y eso me da una gran ventaja. Estoy enfrentando esto desde la calma, con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario”, señaló.

Villalobos detalló que el pasado lunes se sometió a una resonancia magnética para “ver con más claridad qué está pasando y, junto con el oncólogo, planificar el tratamiento de forma más precisa”.

“Comparto esto porque creo en hablar desde la conciencia y la verdad. Si lo que estoy viviendo ayuda a alguien a hacerse un chequeo, escuchar su cuerpo o preguntar sin miedo, entonces ya valió la pena”, manifestó.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por sus mensajes y su “energía linda”, y enfatizó que está viviendo el proceso “paso a paso, agarrada de Dios, fuerte, serena, con amor y agradecida”.

“A pesar del resultado de la biopsia y del diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana. Hay días en los que me siento fuerte, y otros en los que simplemente necesito llorar… y lloro. Porque sentir también es parte de sanar. No me detengo, solo respiro más profundo. Gracias por estar, y de corazón, si esto que estoy viviendo le sirve a alguien más, entonces ya valió la pena. Mi proceso. Mi voz. Mi tiempo”, concluyó.



