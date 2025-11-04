Vitrina
Osmel Sousa "queda fuera" de la Organización Miss Universo, según la revista People
La exigencia, disciplina y ojo crítico que aplicaba Osmel Sousa lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano
Caracas/Foto: Archivo.- El zar de la belleza, Osmel Sousa, ha quedado fuera de la Organización Miss Universo, informó el lunes una fuente ligada al asunto a la revista People en Español.
Lea también: Video: La Divaza denunció discriminación de un policía a las afueras de un museo en México
"Ya no estará más. Sale del concurso", dijo el informante. People intentó contactar a la organización del máximo certamen de la belleza y al cubano-venezolano para más detalles, pero no obtuvo respuesta.
Pese a que no revelaron detalles del motivo de la salida de Osmel Sousa, su ausencia significará el fin de una era para el Miss Universo, pues ha dejado un gran legado en la historia de la belleza latina.
En años recientes, el experto en misses había vuelto a los reflectores tras su participación en Nuestra Belleza Latina y en diversas plataformas digitales. Desde allí, compartía consejos y su visión sobre la evolución de los concursos.
A Osmel Sousa se le tiene como un ícono de los concursos de belleza en general. Además, es famoso por haber preparado a decenas de reinas a dejar la bandera de Venezuela en alto en numerosos certámenes.
Por más de cuatro décadas, se le tuvo como una figura clave en el éxito del país caribeño en el mundo de la belleza, al entrenar a reinas que se llevaron varias coronas del Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.
La exigencia, disciplina y ojo crítico que aplicaba Osmel Sousa lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano, al punto de ser uno de los artífices de que Venezuela ganara un bicampeonato del Miss Universo.
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”