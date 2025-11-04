Osmel Sousa "queda fuera" de la Organización Miss Universo, según la revista People

Caracas/Foto: Archivo.- El zar de la belleza, Osmel Sousa, ha quedado fuera de la Organización Miss Universo, informó el lunes una fuente ligada al asunto a la revista People en Español.

"Ya no estará más. Sale del concurso", dijo el informante. People intentó contactar a la organización del máximo certamen de la belleza y al cubano-venezolano para más detalles, pero no obtuvo respuesta.

Pese a que no revelaron detalles del motivo de la salida de Osmel Sousa, su ausencia significará el fin de una era para el Miss Universo, pues ha dejado un gran legado en la historia de la belleza latina.

En años recientes, el experto en misses había vuelto a los reflectores tras su participación en Nuestra Belleza Latina y en diversas plataformas digitales. Desde allí, compartía consejos y su visión sobre la evolución de los concursos.

A Osmel Sousa se le tiene como un ícono de los concursos de belleza en general. Además, es famoso por haber preparado a decenas de reinas a dejar la bandera de Venezuela en alto en numerosos certámenes.

Por más de cuatro décadas, se le tuvo como una figura clave en el éxito del país caribeño en el mundo de la belleza, al entrenar a reinas que se llevaron varias coronas del Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.

La exigencia, disciplina y ojo crítico que aplicaba Osmel Sousa lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano, al punto de ser uno de los artífices de que Venezuela ganara un bicampeonato del Miss Universo.







