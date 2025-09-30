Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para amistosos de octubre

Caracas / Foto: @selevinotinto.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) designó a Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino de la selección para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice, según confirmó la institución en un comunicado.

El exdefensa de la Vinotinto contará con Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes técnicos en su grupo de trabajo, en una reorganización que busca dar estabilidad al equipo tras la reciente destitución del cuerpo técnico anterior.

Este nombramiento se produce tras el cese de funciones del argentino Fernando "Bocha" Batista y todo su cuerpo técnico, anunciado por la FVF el pasado 10 de septiembre después de que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial 2026.

En aquel entonces, la FVF justificó la decisión argumentando que los resultados "no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", a pesar de reconocer que durante la conducción de Batista la selección mostró "carácter competitivo y momentos de evolución futbolística".

La destitución se produjo horas después de que el presidente Nicolás Maduro llamara a una "reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto" tras la derrota 6-3 frente a Colombia en Maturín, resultado que selló la eliminación de Venezuela del Mundial 2026.

La Vinotinto finalizó las Eliminatorias Sudamericanas en séptimo lugar con 18 puntos, dos menos que Bolivia que obtuvo el último cupo al repechaje.

Una vez culminen los compromisos de octubre, Vizcarrondo retomará sus funciones al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de la categoría en Catar.