Otra desgracia afecta a la familia real británica y a la reina Isabel II

💔 Sad News 💔 . . Peter & Autumn Phillips have confirmed today in a joint Statement that they are getting a divorce after 12-years of marriage. . Peter is The Queen’s eldest grandson. . . “The decision to divorce and share custody came about after many months of discussions and, although sad, is an amicable one. The couple's first priority will remain the continued well-being and upbringing of their wonderful daughters, Savannah and Isla. Both families were naturally sad at the announcement, but fully supportive of Peter and Autumn in the joint decision to co-parent their children. . Both Peter and Autumn have remained in Gloucestershire to bring up their two children where they have been settled for a number of years.” . 💔💔💔💔💔💔💔💔 . . Peter e Autumn Phillips confirmaram hoje em uma declaração conjunta que estão se divorciando depois de 12 anos de casamento. . Peter é o neto mais velho da rainha. . . "A decisão de se divorciar e compartilhar a custódia ocorreu após muitos meses de discussões e, embora triste, é amigável. A primeira prioridade do casal continuará sendo o bem-estar e a educação continuada de suas maravilhosas filhas, Savannah e Isla. Ambas as famílias ficaram naturalmente tristes com o anúncio, mas apoiaram Peter e Autumn na decisão conjunta de criar suas filhas. . Peter e Autumn permanecem em Gloucestershire para criar suas duas filhas, onde moram há vários anos.” . . . #royalfamilies #royalty #instaroyals #royalsnews #royalfamily #hrh #familiareal #britishroyalfamily #britishroyals #mountbattenwindsor #theroyalfamily #royalcrown #buckinghampalace #britishmonarchy #britishroyalty #houseofwindsor #TheBritishMonarchy #britishroyalfamily #katemiddleton #katemiddletonstyle #TheDuchessOfCambridge #CatherineElizabeth #DuchessOfCambridge #CatherineElizabethMiddleton #catherinemiddleton #islaphillips #savannahphillips #autumnphillips #peterphillips #princessanne #queenelizabeth