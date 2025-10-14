Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump

Caracas/Foto: Captura de pantalla.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación frente a las costas de Venezuela, el cual, según dijo, dejó “seis narcoterroristas varones” muertos.

“Esta mañana, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Según el mandatario, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que la “embarcación transportaba narcóticos”, estaba vinculada con “redes narcoterroristas ilícitas” y transitaba por una ruta conocida por “organizaciones criminales”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque”, añadió.

Finalmente, Trump indicó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”.

En la misma red social, el líder republicano publicó un video en el que se observa una embarcación bajo monitoreo segundos antes de recibir el impacto de un misil.

El ataque anunciado por Trump forma parte de una operación militar desplegada por Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En el marco de esa operación, se han ejecutado al menos cinco ataques desde septiembre contra supuestas narcolanchas, tres de ellos cerca de las costas de Venezuela y otro en las proximidades de República Dominicana.

El pasado 5 de octubre, Trump confirmó el hundimiento de una embarcación en el Caribe y adelantó que su país podría trasladar sus acciones antinarcóticos del mar hacia tierra firme.

Dos días antes, el Pentágono había confirmado otro ataque en la región, dirigido contra lanchas que, según Washington, transportaban drogas.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido cuestionado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de posible agresión contra Venezuela.










