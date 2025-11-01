Economía
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Con este nuevo vuelo, el flujo de visitantes rusos que han llegado a Nueva Esparta desde el inicio de la temporada en agosto asciende a 5.101 personas, destacó el organismo
Caracas / Foto: @Mintur.- El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) informó que el viernes arribaron al Aeropuerto Internacional del Caribe “General en Jefe Santiago Mariño”, en la isla de Margarita, 468 turistas procedentes de la Federación de Rusia, como parte de la operación chárter Moscú–Porlamar.
Lea también: Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
Con este nuevo vuelo, el flujo de visitantes rusos que han llegado a Nueva Esparta desde el inicio de la temporada en agosto asciende a 5.101 personas, destacó el organismo en una nota publicada en su cuenta oficial de Instagram.
Mintur señaló que esta operación, coordinada con las agencias Pegas Touristik y Hovertours, forma parte de los esfuerzos por consolidar al estado Nueva Esparta como “el principal polo de turismo receptivo del país”, bajo las directrices de la ministra Leticia Gómez.
El despacho también recordó que el pasado lunes 27 de octubre arribó un grupo adicional de 100 turistas rusos, como parte de una visita organizada por la oficina de Venetur Rusia.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
-
Economía2 días.
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
-
Sucesos1 día.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa1 día.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos1 día.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Mundo2 días.
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
-
Economía1 día.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Vitrina1 día.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela