Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur

Caracas / Foto: @Mintur.- El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) informó que el viernes arribaron al Aeropuerto Internacional del Caribe “General en Jefe Santiago Mariño”, en la isla de Margarita, 468 turistas procedentes de la Federación de Rusia, como parte de la operación chárter Moscú–Porlamar.

Con este nuevo vuelo, el flujo de visitantes rusos que han llegado a Nueva Esparta desde el inicio de la temporada en agosto asciende a 5.101 personas, destacó el organismo en una nota publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Mintur señaló que esta operación, coordinada con las agencias Pegas Touristik y Hovertours, forma parte de los esfuerzos por consolidar al estado Nueva Esparta como “el principal polo de turismo receptivo del país”, bajo las directrices de la ministra Leticia Gómez.

El despacho también recordó que el pasado lunes 27 de octubre arribó un grupo adicional de 100 turistas rusos, como parte de una visita organizada por la oficina de Venetur Rusia.