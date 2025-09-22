Deportes
Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro 2025
El evento también destacó el éxito del Barcelona, cuyos jugadores dominaron varias categorías
Caracas/Foto: @UWCL.- La 69ª Gala del Balón de Oro, organizada por France Football, coronó a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí como los mejores futbolistas de la temporada 2025.
Lea también: HRW denuncia que detenidos en Venezuela están bajo "régimen de incomunicación"
El exjugador del FC Barcelona, ahora en el Paris Saint-Germain, se llevó el máximo galardón en su primera nominación, convirtiéndose en el sexto francés en obtener este reconocimiento.
El evento también destacó el éxito del Barcelona, cuyos jugadores dominaron varias categorías. Lamine Yamal revalidó el Trofeo Kopa como el mejor jugador joven, mientras que Vicky López ganó la primera edición femenina de este premio.
El club también se llevó el Premio Gerd Müller a la mejor goleadora, otorgado a la polaca Ewa Pajor. Por su parte, el exentrenador del Barça, Luis Enrique, fue reconocido con el Premio Johan Cruyff al mejor entrenador masculino.
En un emotivo discurso tras recibir el Balón de Oro, Dembélé, de 27 años, recordó su trayectoria y la importancia de sus años en el FC Barcelona. "He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga", declaró el francés.
Dembélé también extendió su gratitud a sus antiguos clubes: "Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz".
La relación entre Dembélé y Messi se hizo viral en las redes sociales tras el reencuentro de ambos en el Mundial de Clubes, donde el francés se mostró entusiasmado por ver al argentino nuevamente.
Lista completa de ganadores
Balón de Oro Masculino
Ousmane Dembélé
Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino
Aitana Bonmatí
Trofeo Kopa (Mejor Jugador Joven)
Lamine Yamal
Vicky López
Trofeo Johan Cruyff (Mejor Entrenador)
Luis Enrique
Sarina Weigman
Trofeo Yashin (Mejor Portero)
Hampton
Donnarumma
Trofeo Gerd Müller (Máximo Goleador)
Ewa Pajor
Gyökeres
Mejores Clubes del Año
Arsenal
PSG
Trofeo Sócrates
Fundación Xana
Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Mesdames et Messieurs, Ousmane Dembélé est votre Ballon d’Or 2025 💫🏆#ballondor pic.twitter.com/oBhd5uehkf— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025
Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.
EE. UU. sanciona a Viviane Barci, la esposa del juez brasileño Alexandre de Moraes
Inician trabajos de embellecimiento en la Iglesia de La Candelaria por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro 2025
HRW denuncia que detenidos en Venezuela están bajo "régimen de incomunicación"
Jimmy Kimmel regresa a la televisión: ABC levanta la suspensión de su programa tras negociaciones internas
Gobierno de Maduro llama a "romper el silencio" tras reconocimientos de Palestina como Estado
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
Actor de “Grey’s Anatomy” y “Charlie’s Angels” falleció en un accidente automovilístico
Batista revela detalles del partido contra Colombia: "Hicimos todo lo que no teníamos que hacer"
Tendencias
-
Mundo1 día.
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
-
Mundo7 horas.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
La Lupa15 horas.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
Sucesos2 días.
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
-
País1 día.
Maduro confía en que campesinos estén preparados para "tomar las armas" ante un posible ataque de EE. UU.
-
Mundo1 día.
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
-
Mundo2 días.
Irán advierte a Israel y EE. UU. de una respuesta “letal” a cualquier nueva agresión
-
País1 día.
Venezuela activa la "Operación Cumanagoto 200" en Sucre: estará presente en 15 municipios