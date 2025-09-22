Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro 2025

Caracas/Foto: @UWCL.- La 69ª Gala del Balón de Oro, organizada por France Football, coronó a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí como los mejores futbolistas de la temporada 2025.

El exjugador del FC Barcelona, ahora en el Paris Saint-Germain, se llevó el máximo galardón en su primera nominación, convirtiéndose en el sexto francés en obtener este reconocimiento.

El evento también destacó el éxito del Barcelona, cuyos jugadores dominaron varias categorías. Lamine Yamal revalidó el Trofeo Kopa como el mejor jugador joven, mientras que Vicky López ganó la primera edición femenina de este premio.

El club también se llevó el Premio Gerd Müller a la mejor goleadora, otorgado a la polaca Ewa Pajor. Por su parte, el exentrenador del Barça, Luis Enrique, fue reconocido con el Premio Johan Cruyff al mejor entrenador masculino.

En un emotivo discurso tras recibir el Balón de Oro, Dembélé, de 27 años, recordó su trayectoria y la importancia de sus años en el FC Barcelona. "He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga", declaró el francés.

Dembélé también extendió su gratitud a sus antiguos clubes: "Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz".

La relación entre Dembélé y Messi se hizo viral en las redes sociales tras el reencuentro de ambos en el Mundial de Clubes, donde el francés se mostró entusiasmado por ver al argentino nuevamente.

Lista completa de ganadores

Balón de Oro Masculino

Ousmane Dembélé

Lamine Yamal

Balón de Oro Femenino

Aitana Bonmatí

Trofeo Kopa (Mejor Jugador Joven)

Lamine Yamal

Vicky López

Trofeo Johan Cruyff (Mejor Entrenador)

Luis Enrique

Sarina Weigman

Trofeo Yashin (Mejor Portero)

Hampton

Donnarumma

Trofeo Gerd Müller (Máximo Goleador)

Ewa Pajor

Gyökeres

Mejores Clubes del Año

Arsenal

PSG

Trofeo Sócrates

Fundación Xana

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025