Ovación en Detroit: Miguel Cabrera hace el lanzamiento ceremonial para los Tigres
Miguel Cabrera jugó para Detroit desde 2008 hasta 2023, año en que se retiró del béisbol mayor
Caracas/Foto: Tigres de Detroit.- El pelotero venezolano, Miguel Cabrera, leyenda de los Tigres de Detroit, regresó el martes a la que fue su casa por tantos años, el Comerica Park, para llevar a cabo el lanzamiento ceremonial del duelo entre los bengalíes y los Marineros de Seattle por la Serie Divisional de la Liga Americana.
A su regreso, 'Miggy' fue recibido con una sonora ovación de parte del público presente en el tercer desafío. "Miren quién apareció por aquí", expresó la franquicia en una publicación en X.
Luciendo una chaqueta naranja de los Tigres, el maracayero se subió a la lomita para ejecutar el primer lanzamiento. El encargado de recibir la bola fue Jake Rogers, receptor suplente de los felinos.
El Papá de los Helados, Miguel Cabrera, tuvo a cargo el primer lanzamiento del Juego 3 de la ALDS en Detroit. #Postseason pic.twitter.com/RT8JCCaOHJ— MLB Español (@mlbespanol) October 7, 2025
Miguel Cabrera jugó para Detroit desde 2008 hasta 2023, año en que se retiró del béisbol mayor. Durante ese tiempo, el primera base criollo fue la cara del conjunto de Michigan al ganar dos Series de Campeonato.
En el año 2012, logró una hazaña que ningún latino había podido concretar en la historia de la MLB: conquistar la triple corona, es decir, imponerse en los renglones de jonrones, impulsadas y promedio al bate. Hasta ahora, ha sido el único representante de América Latina en conseguir esa gesta.
A pesar de haber colgado los guayos en las Grandes Ligas, no está del todo retirado. Los Tigres de Aragua anunciaron en mayo que Miguel Cabrera volverá a jugar con ellos para la venidera campaña 2025-2026, siendo además su temporada de despido.
Derrota bengalí
Al final del encuentro de la noche del martes, los Tigres de Detroit no pudieron superar a los Marineros y cayeron con marcador de 8 a 4. A la ofensiva, destacó el también criollo, Eugenio Suárez, quien despertó de su letargo y se fue de 3-1 con un jonrón y una empujada, ayudando a su equipo a tomar la delantera en la serie.
Los Tigres ahora deberán ganar este miércoles para forzar a un quinto y definitivo juego por el pase a la Serie de Campeonato.
