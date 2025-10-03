País
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
Caracas/Foto: Archivo.– El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó este viernes que dos militares fallecieron tras precipitarse a tierra un helicóptero de la Aviación Militar Bolivariana.
En un comunicado publicado en Instagram, Padrino López detalló que aproximadamente a las 8:35 de la mañana de este 3 de octubre, el helicóptero Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana se precipitó a tierra sin “comunicar falla de emergencia”.
El hecho ocurrió en el área de San Vicente, parroquia Tacarigua, municipio Girardot, estado Aragua, adyacente a la Base Aérea Mariscal Sucre.
La aeronave era pilotada en un vuelo de entrenamiento por la mayor Noglys Carolina García Rondón (instructora), quien junto al teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo Sánchez (alumno piloto), perdió la vida en el accidente.
Ante lo sucedido, Padrino López informó que el mandatario Nicolás Maduro ordenó iniciar una investigación para determinar las causas del siniestro, por lo que se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la FANB.
“Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares quienes, en fiel cumplimiento de su deber, ofrendaron sus vidas en actos del servicio por la defensa integral de la nación”, expresó.
“En un momento infausto que tanto nos aflige, expresamos las más sentidas condolencias a sus seres queridos; al tiempo que elevamos plegarias a Dios Todopoderoso y la Virgen de Loreto, para que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros de armas, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional. Reciban toda nuestra fuerza moral y espiritual”, concluyó el ministro.
