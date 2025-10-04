País
Padrino confirma despliegue para combatir al ELN y las FARC: “Tendrán una respuesta contundente”
El jefe castrense fue enfático al dirigirse a estos grupos, aseverando que deben salir del territorio nacional
Caracas/Foto: Archivo.- El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reconoció públicamente la presencia y operación de grupos irregulares colombianos, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro del territorio nacional.
Lea también:
En una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV) el pasado 2 de octubre, el ministro confirmó la existencia de estos grupos "terroristas, narcotraficantes" en el estado Bolívar y Amazonas.
“Estamos preparados y cada día más fortalecidos para atender cualquier tipo de amenaza. Todos estos grupos que pasan de la frontera de Colombia para acá, que pretenden permanecer en territorio venezolano, dedicados todos al tráfico de drogas. No hay en ninguna línea ideológica que caracterice a un grupo, todo eso se esfumó, y ahora se dedican al narcotráfico. Aquí en Venezuela tendrán una respuesta contundente”, dijo.
El jefe castrense fue enfático al dirigirse a estos grupos, aseverando que deben salir del territorio nacional, pues la FANB cuenta con 36 mil efectivos para “combatir” y “contrarrestar” las actividades ilegales, especialmente en los parques nacionales.
Padrino también se refirió a la Operación Neblina en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia, donde se ha identificado a grupos dedicados a la "explotación ilegal de minería," con especial énfasis en la actuación del ELN en la zona.
En un tono de ultimátum, el ministro advirtió: "No se equivoquen con nosotros. Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, espacio geográfico, de cualquier intruso, de la magnitud que sea y equipado como esté”.
Padrino y Cabello supervisan las maniobras militares de la FANB y la Milicia
