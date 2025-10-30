Padrino dice que la FANB ha neutralizado 23 "aeronaves de narcotráfico" en lo que va de año

Caracas/Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha neutralizado un total de "23 aeronaves de narcotráfico" en lo que va de 2025, después de que el miércoles hicieran lo propio con un par más.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el titular de la cartera insistió en que no van a permitir el tráfico de drogas en la nación. "Con las dos aeronaves neutralizadas ayer, ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025", agregó.

Asimismo, Padrino indicó que el "creciente" consumo de drogas en EE. UU. "no contará con Venezuela" como "ruta para abastecer ese vil mercado". "¿Será esa la verdadera causa de la amenaza militar contra Venezuela? ¡Que el mundo saque sus conclusiones!", apostilló el ministro.

El miércoles, Nicolás Maduro había anunciado que la Aviación Militar, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), interceptó dos aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico, sin ofrecer mayores detalles.

“Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y, en uso de nuestra ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana… pim, pum, pam. Para que respeten a Venezuela”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Señaló que la FANB se encuentra “desplegada al mil por ciento” en el territorio, y recordó que en días recientes otra aeronave vinculada al narcotráfico también fue interceptada por la Aviación Militar. En este sentido, indicó que Venezuela utiliza todos sus órganos militares, policiales, populares y políticos para “ejercer su soberanía todo el año en su territorio”.

También el miércoles, la FANB anunció la destrucción de dos campamentos logísticos utilizados por los grupos terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tancol) en el estado Amazonas.

De acuerdo con el reporte militar, las unidades de combate mixtas de la FANB localizaron y destruyeron dos casas logísticas empleadas por los grupos irregulares.







