País
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el despliegue en la región como “millonario” y “seriamente amenazante”
Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este miércoles como una “amenaza seria” las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y llamó a la población a “prepararse” ante posibles acciones.
Lea también: Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
“Quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal. Es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar”, afirmó durante una rueda de prensa desde La Guaira.
El ministro calificó el despliegue en la región como “millonario” y “seriamente amenazante”. Asimismo, afirmó que las maniobras incluyen buques, aeronaves, drones y fuerzas especiales movilizadas no solo en el Caribe, sino en áreas cercanas a las costas venezolanas.
“No quiero imprimir alarmismo, pero sí realismo: mientras más preparados estemos como sociedad y liderazgo político-militar, mejor podremos enfrentar cualquier contingencia”, dijo.
Además, alertó sobre "operaciones encubiertas dentro del territorio nacional". Señaló que las "formas de agresión pueden incluir sabotajes al suministro de gas, ataques a vías y a la distribución de alimentos, asesinatos selectivos y la introducción de fuerzas especiales para acometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional”.
“Son muchas las formas de atacarnos y perturbarnos: campañas aéreas, unidades de superficie, drones, bloqueos navales… y también la introducción de fuerzas especiales para ejecutar acciones disruptivas dentro del país”, advirtió.
En este sentido, explicó que la FANB y los organismos civiles han puesto en marcha el ejercicio Independencia 200, actividades que, según Padrino, "se desarrollarán por estados y por Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), y que no se limitan a una sola jornada". “Estos ejercicios no terminan hoy; tenemos que quedarnos instalados, haciendo cosas”, sostuvo.
El ministro cerró su intervención reiterando el llamado a la preparación y la acción coordinada entre fuerzas y sociedad. “Aquí estamos con la cabeza levantada y la dignidad intacta. Vamos a la ofensiva permanente y a la resistencia activa prolongada. No se trata de concentrar. Siempre es bueno concentrar a la gente, hablar a la gente, orientar a la gente. Pero tenemos que ir más a la acción", manifestó.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
Condenan a cadena perpetua al excarabinero que mató a golpes a una venezolana en Chile
Sigue la polémica: creadores de Free Cover rechazan "mensajes de odio" por show de Servando y Florentino
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
Estructuras metalorgánicas: los científicos detrás del Nobel de Química 2025
"Nuestro pasaporte no nos limita": César Farías dice sentirse "orgullosamente venezolano"
Ovación en Detroit: Miguel Cabrera hace el lanzamiento ceremonial para los Tigres
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
Tendencias
-
Economía2 días.
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
-
Sucesos1 día.
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
-
La Lupa1 día.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
La Lupa1 día.
Disparen a matar: actuaciones del enjambre digital
-
Economía1 día.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo1 día.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
Mundo1 día.
The New York Times: Trump cancela el acercamiento diplomático con Venezuela
-
País23 horas.
CEV pide al Estado "medidas de gracia" para los “presos políticos” con motivo a la canonización del 19Oct