Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este miércoles como una “amenaza seria” las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y llamó a la población a “prepararse” ante posibles acciones.

“Quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal. Es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar”, afirmó durante una rueda de prensa desde La Guaira.

El ministro calificó el despliegue en la región como “millonario” y “seriamente amenazante”. Asimismo, afirmó que las maniobras incluyen buques, aeronaves, drones y fuerzas especiales movilizadas no solo en el Caribe, sino en áreas cercanas a las costas venezolanas.

“No quiero imprimir alarmismo, pero sí realismo: mientras más preparados estemos como sociedad y liderazgo político-militar, mejor podremos enfrentar cualquier contingencia”, dijo.

Además, alertó sobre "operaciones encubiertas dentro del territorio nacional". Señaló que las "formas de agresión pueden incluir sabotajes al suministro de gas, ataques a vías y a la distribución de alimentos, asesinatos selectivos y la introducción de fuerzas especiales para acometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional”.

“Son muchas las formas de atacarnos y perturbarnos: campañas aéreas, unidades de superficie, drones, bloqueos navales… y también la introducción de fuerzas especiales para ejecutar acciones disruptivas dentro del país”, advirtió.

En este sentido, explicó que la FANB y los organismos civiles han puesto en marcha el ejercicio Independencia 200, actividades que, según Padrino, "se desarrollarán por estados y por Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), y que no se limitan a una sola jornada". “Estos ejercicios no terminan hoy; tenemos que quedarnos instalados, haciendo cosas”, sostuvo.