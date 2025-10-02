Padrino López denunció que aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este jueves un “acoso militar” por parte de Estados Unidos, tras asegurar que “aviones de combate” habrían volado cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe. Según Padrino López, la administración de Donald Trump mantiene un despliegue naval en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el ministro afirmó que en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía se detectaron al menos cinco aeronaves. “Cinco vectores con características de vuelo de cuatrocientos nudos y a una altura de treinta y cinco mil pies. Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercar a las costas venezolanas”, detalló. Añadió que la presencia fue “confirmada” por una línea aérea internacional que reportó los aviones a la torre de control de Maiquetía.

“Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano. Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida”, insistió.

Calificó la presencia de esos aviones como “una grosería, una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación” y denunció lo que llamó “acoso militar” del gobierno estadounidense sobre Venezuela. Añadió que el país apuesta “por la paz, el trabajo y la felicidad”.

El ministro anunció además que Venezuela podría activar una “movilización nacional” en caso de una agresión por parte de Estados Unidos. “Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente (Nicolás Maduro) ha suscrito y ha firmado y (que) está pasando por todos los pasos constitucionales, para que, en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano, todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión”, explicó.

Según Padrino López, el decreto de estado de conmoción exterior forma parte de la estrategia de defensa integral de la nación y tendrá por objetivo proteger intereses económicos, la producción, la vida y la salud de los ciudadanos. “Los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo, nunca jamás”, afirmó.

El ministro informó que más de ocho millones de personas se han registrado en la Milicia Bolivariana tras el llamado de alistamiento del Ejecutivo, y aseguró que más del 60 % de ellas ya cuentan con años de entrenamiento. “Esa preparación no comenzó ahorita, comenzó hace mucho tiempo atrás (...) Hay que decirle al pueblo que la Milicia Bolivariana tiene unidades de operaciones especiales. Unidades altamente combativas, organizadas, equipadas, muy adiestradas”, expresó.

Padrino López afirmó que Estados Unidos percibe a América Latina como “un espacio vital” por sus recursos —mencionó petróleo, reservas de agua y la Amazonía— y acusó al país norteamericano de intentar cambiar la cultura e identidad regional mediante el uso de la “fuerza militar”.

“Ha llegado el momento para el imperialismo norteamericano, para la doctrina Monroe, hacerlo y controlar este hemisferio a través de la amenaza militar, a través de la guerra, y nosotros estamos opuestos completamente y diametralmente a esa postura guerrerista contra América Latina y el Caribe”.

En materia de seguridad interna, el ministro señaló que las fuerzas venezolanas están desplegadas a lo largo del territorio y que en el estado Bolívar operan grupos vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las antiguas FARC. Mencionó la “Operación Neblina 200” en Amazonas contra la minería ilegal y aseguró que en la región del Catatumbo la FANB ha desmontado campamentos del ELN y de las FARC. En la Sierra de Perijá, dijo, fueron erradicadas seis hectáreas de cultivos ilícitos

“Tenemos un despliegue en los Pijiguaos (Bolívar) porque están operando, se han pasado para acá, en la región de los Pijiguaos, unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC, con nombre y apellido”, informó.

Padrino López subrayó que en Venezuela “no hay cultivos, ni procesamiento, ni lavado de activos, ni carteles” y calificó como “minúscula” la distribución de drogas en el territorio. Informó que en lo que va de año se han incautado más de 60 toneladas de drogas ilícitas en todo el país.

“Estos grupos, sobre todo del Ejército de Liberación Nacional, que opera mucho por allí. Yo les digo: no se equivoquen con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, defenderlo de cualquier intruso”, añadió.

“El que esté operando por allí, llámense estos grupos terroristas, narcotraficantes, con origen colombiano, salgan del territorio venezolano. Este no es su suelo”, insistió.

Finalmente, señaló que más de 36.000 efectivos de la FANB están desplegados para enfrentar a grupos irregulares vinculados al tráfico de drogas y exhortó a “los imperialistas” a medir “bien sus acciones y decisiones”.