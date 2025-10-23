Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que cualquier operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra Venezuela "fracasará", luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara acciones encubiertas en el territorio.

“Podrán infiltrar cuántos cuerpos adscritos a la CIA quieran en operaciones encubiertas, desde cualquier punto del país, y cualquier intento fracasará como lo ha hecho hasta ahora (...) Sabemos que la CIA está presente no solo en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde haya una Embajada de Estados Unidos”, dijo Padrino López durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, anunció que en horas de la madrugada de este jueves 23 de octubre se dieron inicio a los ejercicios “Defensa de Costa Independencia 200” en nueve estados del país, en medio de las tensiones con Estados Unidos por sus operaciones militares en el mar Caribe, que, según Washington, buscan combatir el narcotráfico.

El militar señaló que estos ejercicios comenzaron tras una instrucción dada en la medianoche por el presidente Nicolás Maduro.

“Dimos la instrucción a todos los comandantes (de la FANB), se implementó el proceso de toma de decisiones rápidas y, por supuesto, el despliegue rápido de los medios y la fuerza en nueve estados”, explicó.

Los estados en los que se llevan a cabo los ejercicios son Zulia, Aragua, Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, donde se habilitaron 73 puntos previamente identificados.

“Es un ejercicio bastante complejo desde el punto de vista de articulación porque implica una defensa en profundidad, desde el mar hasta lo más profundo del espacio continental, usando todos los medios disponibles”, añadió.

Detalló que las maniobras comprenden operaciones de ruta, vigilancia aérea, exploración y radioeléctrica, levantamiento de drones, operaciones anfibias, entre otras tareas.

“El objetivo de todos estos despliegues que hemos venido haciendo ha sido alcanzar un punto óptimo de articulación, coordinación y preparación de todo el Estado”, señaló, y afirmó que las tareas de defensa “no son exclusivas de la FANB, sino de todo un pueblo, de toda una nación, de todo un Estado”.

“Es una responsabilidad de todos. ¿Qué pretendemos con estos ejercicios que realizamos durante todos estos días? Alcanzar un punto óptimo de preparación del Estado y del pueblo de Venezuela en perfecta fusión popular, militar y policial. Eso es una estrategia para garantizar a nuestro pueblo su vida y sus derechos”, prosiguió.

Insistió en que por el territorio venezolano “no pasará ningún intento de desestabilización”.

Finalmente, Padrino López aseguró que las operaciones militares buscan “evitar y contrarrestar la amenaza desplegada en el Caribe”, así como “proteger a la nación de cualquier acto de desestabilización”.







