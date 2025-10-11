País
Padrino López asegura que el Gobierno hace “todo lo posible para evitar la guerra y mantener la paz"
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a la confianza en el Gobierno. Pidió al pueblo venezolano “tener confianza en nuestro líder, comandante en jefe, quien está llevando esto paso a paso, pulso a pulso, repito, para preservar la independencia nacional y nuestra ciudadanía intacta”
Caracas / Foto: Mippci.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó el viernes que el Gobierno venezolano “está haciendo todo lo posible para evitar la guerra y preservar la paz”.
Durante la supervisión del despliegue del ejercicio militar Operación Independencia 200 en los estados Aragua, Falcón y Zulia, el ministro Vladimir Padrino López explicó que, desde su centro de mando, monitoreaba los mapas y recibía en tiempo real los reportes de todas las regiones del país donde los comandantes ejecutan las maniobras.
Señaló que la instrucción presidencial incluye 27 tareas territoriales que deben cumplirse durante el ejercicio: “Si no se cumplen en un día, se cumplirán en 48; se cumplirán en 72 horas; pero tienen que cumplirse las 27 tareas”, advirtió.
Entre las entidades donde se concentró el despliegue, el ministro mencionó los estados Carabobo (Valencia), Aragua, Falcón y Zulia, y señaló que en esas regiones “se recogieron todas las 27 acciones territoriales contra la campaña aérea y el desgaste sistemático”. El propósito, remarcó, es “mantener la cotidianidad, mantener y evitar la parálisis estratégica”.
Padrino López explicó que las acciones forman parte del plan operativo nacional e incluyen la instalación de los órganos de dirección para la defensa integral, cuya creación será debatida próximamente en la Asamblea Nacional con el objetivo de elevarla a rango de ley.
También mencionó la verificación de las reservas alimentarias y de la disponibilidad hospitalaria, así como el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles para garantizar la información a la población.
Asimismo, el ministro destacó la defensa de las principales ciudades y la protección de las rutas de acceso estratégicas, junto con la ejecución de patrullajes marítimos en puertos y aeropuertos. Añadió que se lleva a cabo la documentación de todos los medios militares y la desconcentración de unidades, acciones que calificó como esenciales para “mover el músculo nacional” y fortalecer la capacidad de respuesta del país.
El ministro hizo además un llamado a la confianza en el Gobierno. Pidió al pueblo venezolano “tener confianza en nuestro líder, comandante en jefe, quien está llevando esto paso a paso, pulso a pulso, repito, para preservar la independencia nacional y nuestra ciudadanía intacta”.
