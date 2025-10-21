Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó este martes el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela a Colombia, en medio de las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington.

“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue necesario para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera”, dijo Padrino López durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El militar cuestionó que la administración de Donald Trump “de un día para otro” señale al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un “narcotraficante”, luego de que este último expusiera sus diferencias con su homólogo estadounidense respecto a la política antidrogas de Estados Unidos, en especial por el despliegue militar en el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

Para Padrino López, con estas acusaciones Estados Unidos no solo “ofende” a Petro, sino también “al pueblo colombiano y a sus fuerzas militares, solamente porque ha dicho la verdad”.

“El que no diga sí, se arrodille y baje la cabeza, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia sin sentido, vulgar, que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina”, agregó.

En este sentido, afirmó que la tarea de la FANB es “mantener a raya todo grupo que genere violencia, expulsarlos del territorio venezolano, neutralizarlos si fuese el caso, con la ley en la mano, respetando siempre los derechos humanos y haciendo respetar nuestra soberanía”.

“El pueblo de Colombia cuenta con el pueblo de Venezuela (...). Yo me pregunto: ¿por qué las supuestas lanchas que han sido bombardeadas en el Caribe no reciben el mismo tratamiento que en el Atlántico? Nos llama la atención. ¿O es que las drogas que supuestamente salen de Venezuela o de Colombia matan más o son más letales que otros tipos de drogas?”, cuestionó.

“¿Cuál es realmente la estrategia, la intención, el trasfondo de ese despliegue naval en el Caribe? ¿Es realmente el narcotráfico?”, prosiguió Padrino López, al tiempo que sostuvo que el mundo “tiene muy claro las aberraciones que se están cometiendo contra nuestro pueblo, levantando mentiras para agredirnos, agredir nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestra soberanía y apropiarse de nuestros recursos”.

Por otra parte, Padrino López se refirió a los ejercicios militares bajo el plan denominado Independencia 200, que se han extendido por la capital y el resto de los estados del país.

“Este ejercicio lo pudiéramos calificar como exitoso (...) Nunca había visto algo así, tan integrado, tan armonizador, para poner en práctica todas las tareas necesarias para la defensa integral de la nación”, dijo.

A juicio del ministro, Estados Unidos “anda ejecutando a personas de manera extrajudicial en el mar Caribe”, en referencia a los supuestos “narcoterroristas” que han muerto durante las operaciones militares en la región. Indicó que esto ha generado críticas en América Latina y el Caribe, así como dentro de la sociedad y el mundo político estadounidense.

“Ese es el concepto al que se han remitido ellos: la paz a través de la fuerza. Qué gran contradicción: conseguir y alcanzar la paz a través de la fuerza, del garrote, cuando la paz es una virtud humana; no se decreta con misiles, ni con documentos, ni con bombazos”, añadió.

Afirmó que, frente a las actuales “amenazas”, la FANB está en primera línea, al considerar que ya no se trata de un asunto de “política doméstica”, sino de uno que “atenta contra la soberanía de la nación y la dignidad del pueblo venezolano”.

“Cuando hay un grupo de fascistas y extremistas operando como quinta columna del imperialismo norteamericano que se hace llamar oposición, cuando acuden al llamamiento de sanciones e invasiones para destruir la patria, desestabilizarla y saquearla, es un asunto que tiene que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, afirmó.

De igual manera, Padrino López informó que todas las armas y granadas incautadas durante estos operativos “son de origen norteamericano”.

“¿Por qué ese armamento llega a otras latitudes, por no decir a otros continentes? ¿De dónde salen? ¿Quién las fabrica? ¿Qué intereses hay detrás? Es un asunto que hay que estudiarlo”, insistió.

Expresó que “todos los días” la Dirección de Armas y Explosivos de la FANB “recibe partes importantes de las armas incautadas en todas estas operaciones, y el 95% son de origen norteamericano, al igual que las municiones”.

“El tráfico ilegal de armas y todo eso que han intentado ingresar a territorio venezolano tiene un propósito: causar desestabilización, terrorismo, asesinatos y zozobra en el pueblo de Venezuela”, sostuvo.

También anunció que este 21 de octubre fueron neutralizadas dos aeronaves en el estado Amazonas, para un total de 411, de las cuales al menos 20 corresponden a lo que va de 2025. Según Padrino López, todas estaban vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, indicó que esta semana se han destruido al menos seis pistas.