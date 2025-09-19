Padrino López llama a naciones "aliadas y no aliadas" a "vigilar" acciones en el Caribe

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este viernes como una “guerra no declarada” el operativo reciente de Estados Unidos en aguas internacionales.

“Es una guerra no declarada y ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el Mar Caribe. Entonces, el mundo tiene que estar hoy atento, porque esta situación contra Venezuela debe poner, repito, las bardas en remojo del resto de las naciones, sean aliadas o no”.

En este sentido, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está desplegada en todo el territorio nacional para "garantizar la soberanía y la defensa de la patria".

“El militar de hoy es una persona con conciencia cívica, conciencia ciudadana y también preparado para defender la patria en cualquiera de sus connotaciones”, señaló.

Añadió que "no hay un estado ni una jurisdicción del territorio nacional que no esté ocupado por la FANB, haciendo ejercicios y tareas de defensa, así como operaciones contra el narcotráfico y grupos armados".

Advertisement

“Aquí la regla que manda no es la legislación ni el derecho internacional; la regla que manda es el ejercicio del poder. La amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, Latinoamérica y el Caribe es real. Ya hemos escuchado a voceros importantes de esa administración diciendo que lo que diga la ONU no les importa”.

Rechaza acusaciones

El ministro enfatizó que la FANB tiene la misión constitucional de "defender y garantizar la independencia nacional", y denunció acusaciones de narcotráfico contra la institucionalidad venezolana.

“Nos han acusado de ser un narcoestado, de que toda la fuerza armada está involucrada, incluso han dicho que nuestros polvorines están llenos de cocaína. Esto lo han dicho personas de la administración del más alto nivel de Estados Unidos. Nos ven como salvajes, pero aquí hay una FANB sólida, cohesionada, patriótica y democrática”.

En cuanto al operativo militar ordenado por Nicolás Maduro en el territorio insular Francisco de Miranda, Padrino López informó que se llevó a cabo un ejercicio aeronaval completo en la isla de La Orchila, con "revisión de capacidades, identificación de vulnerabilidades y fortalecimiento de la preparación de la FANB". #AHORA 🔴 | Padrino López sobre operativo de EE. UU. en aguas internacionales: "Es una guerra no declarada, ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el Mar Caribe"



"El mundo tiene que estar hoy atento, porque esta situación contra… pic.twitter.com/cuRHKfqcYt— El Cooperante (@El_Cooperante) September 19, 2025







