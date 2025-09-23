Connect with us

Padrino López reitera que se “están preparando” para defender a Venezuela “centímetro a centímetro”

31 segundos.

Caracas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró este martes que se "están preparando" para defender a Venezuela "centímetro a centímetro" en caso de un eventual ataque de Estados Unidos.

Más información, en breve...





