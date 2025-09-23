País
Padrino López tilda de “bufonada” burla de Trump sobre milicias ciudadanas
Padrino López calificó como “un acto de menosprecio, inaceptable” la publicación del video, y afirmó que las milicianas que allí aparecen fueron “condecoradas” por la FANB tras una orden del presidente Nicolás Maduro
Caracas/Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este martes de “bufonada” la burla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien difundió en redes sociales un video en el que, en tono irónico, se refiere a la “amenaza muy seria” que representarían las milicias ciudadanas en Venezuela.
Lea también: Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.
“Es un acto de poco valor humano, de menosprecio por el prójimo; es supremacismo, es racismo. Cuando alguien se burla de un ser humano que respira, que es de carne y hueso, eso no puede llamarse de otra manera sino supremacismo”, expresó Padrino López durante una concentración en Caracas.
El funcionario sostuvo que Estados Unidos “ve al resto del mundo como si fuéramos esclavos, como si fuéramos salvajes, de manera minúscula”, porque “tienen el hegemonismo imperial, toda su tecnología y equipamiento militar para intimidar y amedrentar a los pueblos”.
Ante ello, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sale “en defensa de la mujer venezolana, de su dignidad, de su honor”.
“La mujer venezolana ha dado demostraciones de ponerse a la vanguardia de los procesos revolucionarios, transformadores, políticos, sociales y productivos en el país. Y ahora, ante esta coyuntura, también han salido con su fusil en las manos para defender la paz”, agregó.
Padrino López calificó como “un acto de menosprecio, inaceptable” la publicación del video, y afirmó que las milicianas que allí aparecen fueron “condecoradas” por la FANB tras una orden del presidente Nicolás Maduro.
“Que nadie se equivoque con Venezuela. Estos tanques, estos soldados, estos milicianos con armas que salieron a las calles, salieron para quedarse en las calles, y así lo demostraron el 21 de septiembre”, expresó.
Reafirmó que en los últimos días se han estado preparando para que, en caso de un eventual ataque al país, el pueblo “pase a la lucha armada” y defienda la patria “centímetro a centímetro”.
“No estamos aquí en son de juego (...) Es el hegemonismo imperial el que no quiere la paz en el mundo. Nosotros amamos la paz, y por eso nos estamos preparando con las armas para protegerla”.
Milicianas responden a Trump
Durante el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Isabel Arias, una de las milicianas, se pronunció sobre los comentarios de Trump y aseguró estar dispuesta a tomar “un fusil” las veces que sea necesario para “defender la paz” del país.
“Hoy me siento con la moral más alta que nunca. La dignidad de la mujer venezolana nada ni nadie la pisoteará”, afirmó.
Arias, quien sostenía un arma y vestía una franela roja alusiva al chavismo, se encontraba sobre un escenario junto a otras milicianas que aparecieron en el video publicado por Trump el lunes 22 de septiembre.
Posteriormente, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, felicitó a estas “compatriotas milicianas” y señaló que “nunca había visto en mi vida a un presidente burlarse de las mujeres”.
“Yo le digo a ese presidente: a él lo parió una mujer, él tiene esposa e hijas. La mujer venezolana se respeta”, recalcó.
Además, destacó que “las mujeres de Venezuela tienen ovarios para defender esta patria” y pidió a la inteligencia del Estado, militar y del pueblo “estar alerta” en defensa del país.
“El imperio quiere nuestros recursos, nuestro petróleo. Debemos estar alerta, preparados, la inteligencia funcionando, la inteligencia del Estado, la militar y la más importante, la del poder popular”, agregó.
La funcionaria subrayó que Venezuela es “un pueblo de paz”, pero advirtió que si llegaran a “pisar” lo que describió como “suelo sagrado”, los venezolanos estarían listos para la defensa.
“Todas las entradas de Caracas estarán protegidas por nuestro pueblo, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por nuestras milicias”, concluyó.
