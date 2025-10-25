País
Padrino López resalta el “éxito” de Venezuela contra el narcotráfico y dice que “aquí no hay cárteles”
El militar indicó que en Venezuela la lucha contra el narcotráfico se ejecuta de manera “muy sencilla porque hay una unidad de propósito nacional”
Caracas/Foto: Archivo.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, resaltó este sábado el “éxito” de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico y afirmó que en el territorio nacional “no hay cárteles” vinculados a estas actividades ilícitas.
“Venezuela ha sido exitosa en el combate contra el narcotráfico porque existe una política de Estado. Difícil es cuando los gobiernos o las élites que pretenden gobernar los países cogobiernan con el narcotráfico”, dijo Padrino López durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El militar indicó que en Venezuela la lucha contra el narcotráfico se realiza de manera “muy sencilla porque hay una unidad de propósito nacional”.
“No queremos absolutamente nada con el narcotráfico, ni con la producción, ni con la siembra, ni con el procesamiento, ni con el tráfico, ni con la distribución. Nada. Aquí no hay cárteles, por aquí no pasarán”, sostuvo.
En este sentido, Padrino López advirtió que aquellos grupos que intenten operar en el país “recibirán las respuestas que ya están recibiendo, y que son públicas y notorias en el mundo y en Venezuela”.
Durante su alocución, también se refirió a los ejercicios “Independencia 200”, que se han realizado en todo el territorio nacional durante varias semanas como respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Sobre los ejercicios, afirmó que han permitido “comprobar en el territorio que el miliciano y la unidad existen”.
“(Venezuela) es un territorio que definitivamente se ha hecho inexpugnable, porque en cada uno de esos espacios estará un miliciano con su misión, con su arma y con su espacio físico para defender esta patria”, expresó.
Además, destacó que las numerosas islas, archipiélagos e islotes del país “constituyen una protección natural”. Señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha llevado a cabo ejercicios en territorios como La Orchila y la isla de Patos, los cuales calificó como “muy exitosos”.
“Todo esto nos ha ido preparando para comprender plenamente lo que significa la defensa de la costa del país. Este ejercicio no es solamente viendo al mar Caribe (ante) toda la amenaza militar, sino también el control de todas las rutas del narcotráfico”, agregó.
“Nosotros no defendemos esta patria por capricho; la defendemos porque es un deber constitucional, cívico y militar de todo ciudadano de esta nación”, añadió
Asimismo, lanzó críticas contra el gobierno de Estados Unidos, al que calificó de “genocida y criminal” por supuestamente pretender “arrebatarnos nuestro país y nuestras riquezas a través de cambios de régimen y maniobras que han fracasado”.
Reiteró que, pese a la presión externa, los venezolanos se preparan para “defender la patria”.
“Es importante la costa venezolana para protegernos no solo de amenazas militares a gran escala, sino también del narcotráfico, de amenazas terroristas y de operaciones encubiertas que buscan desestabilizar al país”, sentenció.
