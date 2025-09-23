Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno venezolano comenzó la noche del lunes el pago de la Misión Robert Serra correspondiente al mes de septiembre de 2025, por medio de la Plataforma Patria.

Según indicó Canal Patria Digital en Telegram, el beneficio fue fijado en 832,50 bolívares, lo que equivale a 4,94 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 23 de septiembre.

La Misión Robert Serra es un programa social dirigido a jóvenes organizados en estructuras comunitarias y de formación política.

Últimos bonos

El lunes comenzó el pago del bono “Contra la Guerra Económica”, dirigido a pensionados, el cual fue fijado en 7.800 bolívares. El monto representa un incremento de 16,4 % frente a los 6.700 bolívares otorgados en agosto.

Asimismo, el jueves se entregó el bono del "Movimiento Social Somos Venezuela", con un monto de 832,50 bolívares. En agosto, el mismo beneficio había sido de 708,80 bolívares, lo que significa que en septiembre se registró un aumento de 123,70 bolívares, equivalente a 17,4 % más en comparación con el mes anterior.

También se inició el pago de los bonos “Contra la guerra económica”, destinado al personal jubilado de la administración pública, con un monto de 17.472 bolívares y “Corresponsabilidad y formación”, asignado a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial, con un valor de 17.760 bolívares.







