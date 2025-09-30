La Lupa
Palestinos califican el plan de paz propuesto por Trump como "peligroso, patético y ventajoso para Israel"
Representantes de diversas organizaciones palestinas más un grupo de países árabes e islámicos, expresaron su enojo por los cambios que introdujo Netanyahu al texto original del plan de paz propuesto por Donald Trump con el fin de obtener ventajas estratégicas, como la de retirarse de la franja de Gaza cuando Israel lo considere conveniente
Caracas/Foto: EFE.- Si el Premio Nobel de la Paz al que aspira Donald Trump depende del éxito de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, quizás el galardón se le escape de las manos: los dirigentes del Buró Político del Partido Popular de Palestina así como los del Comité Central del Frente Popular para la Liberación de Palestina han calificado negativamente el acuerdo como "muy peligroso" porque no solo significa una nueva tutela sobre el pueblo palestino -el gobierno de transición estaría supervisado por una junta presidida por el propio Trump-, sino que Israel podría permanecer indefinidamente en Gaza gracias a las modificaciones que hizo Netanyahu al texto original para obtener una ventaja estratégica.
De hecho, el portal Axios reveló que "el acuerdo que se ofrece actualmente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es radicalmente diferente del acordado previamente por Estados Unidos y un grupo de países árabes e islámicos". Según el sitio web, funcionarios de Arabia Saudita, Egipto, Jordania y Turquía expresaron su claro enojo por estos cambios, ya que un informe confidencial indicó que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, mantuvieron una larga reunión con Netanyahu durante la cual Netanyahu logró modificar el texto para obtener ventajas estratégicas.
"Las enmiendas en las que insistió Netanyahu incluían vincular cualquier retirada israelí de la Franja de Gaza al progreso logrado en el desarme de Hamás, al tiempo que otorgaba a Israel poder de veto para bloquear cualquier movimiento si consideraba que no se habían cumplido las condiciones". Según el nuevo texto, las fuerzas israelíes permanecerán estacionadas en un perímetro de seguridad dentro de Gaza hasta que Israel declare la Franja libre de terroristas, "lo que significa que podrían permanecer indefinidamente".
Khaled Mansour, miembro del Buró Político del Partido Popular de Palestina afirmó hoy a la prensa de su país que el plan de Trump no difiere del Mandato Británico que condujo al establecimiento de la ocupación en 1948 y consideró que es un golpe contra la legitimidad palestina, subrayando que "con este plan está en juego el destino de todo el pueblo palestino... Todos están en la mira, tanto el gobierno como la oposición".
Opinión que coincide con la de Abu Ali Hassan, miembro del Comité Central del Frente Popular para la Liberación de Palestina, quien afirmó que el plan de Trump para detener la guerra en Gaza "es una receta para gestionar y prolongar la guerra, no para ponerle fin... un intento patético de separar a Gaza de la entidad palestina y de salvar al Estado ocupante, que en los últimos dos años ha fracasado en lograr sus objetivos políticos y militares mediante la guerra".
