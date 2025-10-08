Mundo
Pam Bondi elude preguntas sobre Trump, Epstein y los ataques a barcos en aguas cercanas a Venezuela
Uno de los momentos más tensos en el Senado ocurrió cuando el legislador Chris Coons preguntó sobre los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas venezolanas, presuntamente vinculadas al narcotráfico. Coons expresó preocupación por “la autoridad que el gobierno se atribuye para ejecutar ataques letales sin autorización del Congreso”
Caracas / Foto: Reuters.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció el martes ante el Comité Judicial del Senado en una audiencia marcada por los enfrentamientos políticos y las preguntas sobre la independencia del Departamento de Justicia durante la actual administración de Donald Trump.
De acuerdo con información de CBS News, fue la primera vez que Bondi testificó ante el panel desde su confirmación en el cargo. Durante las casi cinco horas de audiencia, evitó responder directamente a varias preguntas clave sobre posibles interferencias de la Casa Blanca en investigaciones que involucran a adversarios políticos del presidente, como el exdirector del FBI James Comey o el congresista demócrata Adam Schiff.
Bondi también se negó a ofrecer detalles sobre el manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein, el magnate condenado por delitos sexuales que murió bajo custodia federal en 2019. Legisladores demócratas cuestionaron por qué el Departamento de Justicia no ha revisado cientos de reportes financieros sospechosos vinculados a Epstein.
El senador Sheldon Whitehouse preguntó directamente si el Departamento poseía fotografías de Trump halladas en las pertenencias de Epstein, a lo que Bondi respondió acusando al legislador de “hacer comentarios difamatorios” y de intentar “manchar la reputación del presidente”.
Choques con los senadores demócratas
El senador Dick Durbin, demócrata de Illinois y miembro de mayor rango del comité, abrió la sesión acusando a Bondi de “convertir el Departamento de Justicia en un escudo político para proteger al presidente Trump y castigar a sus oponentes”.
“Lo que ha ocurrido desde enero de 2025 dejaría horrorizado incluso a Richard Nixon”, declaró Durbin. “La fiscal general Bondi ha dejado una enorme mancha en la historia de Estados Unidos”.
Bondi respondió defendiendo las políticas del gobierno y acusó a los demócratas de “usar la ley como arma política” durante la administración anterior. “Estamos revirtiendo la politización del Departamento de Justicia. Bajo mi liderazgo, nunca hemos ignorado una orden judicial”, afirmó.
Interrogantes sobre Venezuela
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el senador Chris Coons (Delaware) preguntó sobre los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas venezolanas, presuntamente vinculadas al narcotráfico. Coons expresó preocupación por “la autoridad que el gobierno se atribuye para ejecutar ataques letales sin autorización del Congreso”.
Bondi se negó a discutir detalles legales y reiteró que el presidente Trump “tiene derecho a actuar contra el narcoterrorismo emanado del Gobierno de Maduro”, recordando que Washington mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano.
Otras controversias
Bondi también evitó responder sobre las presuntas conversaciones con la Casa Blanca respecto a investigaciones contra Comey, Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Preguntada sobre si las declaraciones de Trump en redes sociales podían considerarse instrucciones para actuar judicialmente contra sus rivales, Bondi aseguró que el mandatario “es el presidente más transparente de la historia” y que “no ha dicho nada que no haya dicho por años”.
Además, los legisladores abordaron el supuesto pago de 50.000 dólares en efectivo al zar fronterizo Tom Homan por parte de agentes encubiertos del FBI en 2024. Bondi afirmó que el caso fue “revisado completamente” y que “no se halló evidencia creíble de irregularidades”.
La fiscal general también confirmó que no ha habido reuniones ni discusiones sobre un posible fondo de compensación para los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyos participantes fueron indultados por el presidente Trump poco después de asumir su segundo mandato.
La sesión concluyó tras cinco horas de tensos intercambios. Antes de cerrar, Bondi declaró que “los enemigos internos o externos no lograrán destruir al país” y elogió al presidente Trump como “el líder que mantiene a Estados Unidos seguro”.
