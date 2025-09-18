Panamá afirma haber restaurado relaciones consulares con Venezuela para facilitar el retorno migratorio 

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para garantizar el traslado de migrantes que regresan desde el norte tras no poder ingresar a Estados Unidos.

“La crisis venezolana, que no termina, al contrario, se agrava, produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario”, dijo Mulino durante su acostumbrada rueda de prensa.

El mandatario explicó que la decisión se tomó “para poder lograr el traslado de todos los indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá, y poder enviarlos directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida; por eso está nuestra cónsul allá”.

A finales de agosto, el Consulado de Panamá en Venezuela anunció que reanudaría sus servicios y la atención al público a partir del 1 de septiembre, luego de permanecer suspendidos durante un año tras el cuestionamiento del gobierno de Mulino a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de “fraude” por parte de la oposición.

En este sentido, Mulino subrayó que las relaciones consulares fueron restauradas “principalmente” por razones humanitarias, dado que, hasta el momento, deben trasladar a Colombia al 94 % de los migrantes que “vienen del norte-sur y que de aquí tienen que ir para su destino final, que es Venezuela”.

Además, reconoció que la paralización de las relaciones consulares “afectaba a múltiples empresas y, sobre todo, la capacidad de redistribución de productos desde nuestra zona libre”.

“Y tercero, nuestra aerolínea panameña (Copa Airlines) que también cortó comunicación aérea con Venezuela, tiene hoy un número de frecuencia, creo que tres o cuatro (…) hacia Caracas y otros puntos”, añadió.

Finalmente, indicó que la eventual restauración de las relaciones diplomáticas “depende del gobierno de Venezuela, no de nosotros. Cuando ellos quieran, se hace”.

