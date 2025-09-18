Mundo
Panamá afirma haber restaurado relaciones consulares con Venezuela para facilitar el retorno migratorio
El mandatario explicó que la decisión se tomó “para poder lograr el traslado de todos los indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá, y poder enviarlos directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida"
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para garantizar el traslado de migrantes que regresan desde el norte tras no poder ingresar a Estados Unidos.
Lea también: Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
“La crisis venezolana, que no termina, al contrario, se agrava, produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario”, dijo Mulino durante su acostumbrada rueda de prensa.
El mandatario explicó que la decisión se tomó “para poder lograr el traslado de todos los indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá, y poder enviarlos directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida; por eso está nuestra cónsul allá”.
A finales de agosto, el Consulado de Panamá en Venezuela anunció que reanudaría sus servicios y la atención al público a partir del 1 de septiembre, luego de permanecer suspendidos durante un año tras el cuestionamiento del gobierno de Mulino a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de “fraude” por parte de la oposición.
En este sentido, Mulino subrayó que las relaciones consulares fueron restauradas “principalmente” por razones humanitarias, dado que, hasta el momento, deben trasladar a Colombia al 94 % de los migrantes que “vienen del norte-sur y que de aquí tienen que ir para su destino final, que es Venezuela”.
Además, reconoció que la paralización de las relaciones consulares “afectaba a múltiples empresas y, sobre todo, la capacidad de redistribución de productos desde nuestra zona libre”.
“Y tercero, nuestra aerolínea panameña (Copa Airlines) que también cortó comunicación aérea con Venezuela, tiene hoy un número de frecuencia, creo que tres o cuatro (…) hacia Caracas y otros puntos”, añadió.
Finalmente, indicó que la eventual restauración de las relaciones diplomáticas “depende del gobierno de Venezuela, no de nosotros. Cuando ellos quieran, se hace”.
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
Hallan dispositivo en vehículo de Margareth Baduel tras concentración frente a Embajada de Italia
Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos
Directora de la División de las Américas de HRW rechazó “hostigamiento” contra Andreína Baduel
Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba
Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños
Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño
Petro afirma que el “Cartel de los Soles” no aparece en las investigaciones de Colombia sobre narcotráfico
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Senado de Colombia aprueba declarar al 'Cartel de los Soles' una "organización terrorista"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Gobierno depositó dos nuevos bonos: montos oscilan entre 107,93 y 109,71 dólares
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Tras prohibición de Conatel: estas apps pueden reemplazar a MagisTv
Tendencias
-
Mundo2 días.
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
-
Mundo1 día.
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
-
Economía2 días.
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
-
País2 días.
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
-
Economía2 días.
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
-
Economía1 día.
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
-
Mundo2 días.
Caso Venezuela: Trump anuncia que EE. UU. "está listo" para nuevas operaciones contra "narcoterroristas"
-
Mundo2 días.
Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente