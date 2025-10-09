Mundo
Papa León XIV y monseñor Biord revisaron avances de la canonización de Hernández y Rendiles
Durante el encuentro, celebrado el martes 8 de octubre en el Vaticano, el pontífice expresó su alegría por la próxima canonización de ambos beatos venezolanos, un acontecimiento que ha generado expectativa en el país y en toda América Latina
Caracas / Foto: @arquidiocesisdecaracas.- La Arquidiócesis de Caracas informó este jueves que el papa León XIV recibió en audiencia al arzobispo metropolitano de Caracas, monseñor Raúl Biord, quien le presentó los avances del proceso de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.
Durante el encuentro, celebrado el martes 8 de octubre en el Vaticano, el pontífice expresó su alegría por la próxima canonización de ambos beatos venezolanos, un acontecimiento que ha generado expectativa en el país y en toda América Latina.
“El papa manifestó sentirse alegre por la próxima canonización de José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles”, señaló la Arquidiócesis de Caracas en sus redes sociales.
Monseñor Biord compartió con el santo padre los detalles del proceso vivido durante el último año, destacando la "devoción del pueblo venezolano hacia los futuros santos y la preparación espiritual impulsada en las comunidades parroquiales".
Durante la audiencia, el arzobispo obsequió al papa dos esculturas de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, elaboradas por el artista venezolano Juan Carlos Granadillo.
La Arquidiócesis describió el encuentro como “una jornada llena de alegría y esperanza”, y reiteró que la canonización de ambos beatos representa un acontecimiento histórico para la Iglesia en Venezuela.
Sobre la canonización
Ambos beatos venezolanos serán oficialmente canonizados el próximo 19 de octubre, en una ceremonia que tendrá lugar en el Vaticano junto a otros seis beatos de distintas partes del mundo.
José Gregorio Hernández, venerado como el “Médico de los pobres”, es considerado símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como ejemplo de entrega religiosa, humildad y servicio.
Esta será la primera canonización de dos venezolanos en la historia, un acontecimiento que marca un hito espiritual y cultural para el país y para millones de fieles que durante décadas han mantenido viva su devoción.
