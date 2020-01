¿Para no lucrarse con su muerte? Nike “retiró” todos los productos de Kobe Bryant

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La empresa estadounidense de calzado deportivo, Nike, “retiró” los productos vinculados a Kobe Bryant en sus tiendas, tras confirmarse el deceso del exjugador de la NBA el pasado 26 de enero al precipitarse el helicóptero donde viajaba con más de cuatro personas que también perdieron la vida, entre ellas, su hija de 13 años, Gianna María.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, en la tienda online de la marca, al seleccionar cualquiera de los calzados que patrocinaba Kobe aparece una reseña mencionando el suceso. Asimismo, el valor de los productos aumentó considerablemente.

Nike tenía previsto para el próximo 7 de febrero el lanzamiento de una nueva colección de tenis de Kobe llamada ‘Kobe 5 Protro’, diseñada en colores blanco, negro y un trofeo dorado, que contó con el respaldo e influencia de la leyenda de la NBA. Hasta el momento se desconoce si se pospondrá tras lo ocurrido.

Por su parte, el analista de negocios deportivos, Darren Rovell, conocido por su trabajo en los medios de comunicación The Action Network y ESPN, aseguró que Nike no retiró intencionalmente el calzado afirmando que simplemente se agotó.

Kobe Bryant no sólo fue imagen de Nike, sino que fue un socio que participó de forma activa en la elaboración de sus productos. Su muerte conmocionó a millones de personas alrededor del mundo y trascendió más allá del terreno de los deportes.

Told that Nike has not intentionally pulled any Kobe product off its website. Kobe product has actually sold out.

— Darren Rovell (@darrenrovell) January 28, 2020