Para Pamela Anderson una boda no es suficiente: La protagonista de Baywatch se casó por quinta vez

Caracas / Foto portada: LaVanguardia.- La actriz y modelo canadiense-estadounidense Pamela Anderson, conocida por ser parte del elenco protagónico de Baywatch, contrajo matrimonio el lunes con el productor Jon Peters en una ceremonia privada celebrada en la ciudad de Malibú, Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.).

Pamela, de 52 años de edad, contrajo nupcias por quinta vez con el hombre que le propuso matrimonio hace 35 años, el magnate del cine Jon Peters, conocido por dirigir Sony Pictures desde 1989 hasta 1991 y por comprar los derechos cinematográficos de la franquicia de Superman a Warner Bros.

“Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero, durante 35 años, solo he querido a Pamela ”, le dice el productor de ‘A Star Is Born’ a The Hollywood Reporter. “Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido”, indicó Peters al medio especializado The Hollywood Reporter.