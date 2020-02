Parasite: La película surcoreana que arrasó con los Oscar tras ganar cuatro estatuillas doradas

Caracas/ Foto portada: Reuters.- Entre aplausos y ovaciones, el elenco principal y el director Bong Joon-ho de ‘Parasite’, fueron galardonados la noche de este domingo con cuatro estatuillas doradas de los premios Oscars 2020 en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se condecoraron los trabajos cinematográficos más destacados del año. Este 2020, la Academia de Hollywood resaltó por primera vez en muchos años un trabajo elaborado desde las raíces de habla no inglesa.

Aunque ‘Parasite’ fue una de las películas más comentadas durante la noche de la gala, largometrajes como el ‘Joker’, ‘1917’ , ‘Historia de un Matrimonio’, el drama de guerra ‘1917’ -que triunfó en categorías técnicas- y Once Upon a Time in Hollywood (“Érase una vez en Hollywood”), fueron parte de los protagonistas de la noche. Por su interpretación en esta última, Brad Pitt ganó el premio al ‘mejor actor de reparto’.











‘Parasite’ fue la película surcoreana favorita para ganar en las categorías “mejor película” y “mejor película internacional”, que la situaron por delante de ‘1917’, que ganó tres estatuillas.

Por detrás de ‘Parasite’ y ‘1917’ se situaron ‘Joker’, ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ y ‘Ford v Ferrari’, todas ellas con dos galardones por cabeza.

“Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices”, afirmó sobre el escenario Sin-ae Kwak, productora de ‘Parasite’, al tiempo, agregó: “Siento que un momento muy oportuno en la historia está sucediendo ahora mismo”.









Discurso de Bong Joon-ho, director de ‘Parasite’

Los ganadores del Oscar 2020

Mejor actriz

Renée Zellweger, Judy

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood

Mejor guión original

Parasite

Mejor guión adaptado

Jojo Rabbit

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Marriage Story

Mejor película de animación

Toy Story 4

Mejor corto de acción

The Neighbors’ Window

Mejor corto animado

Hair Love

Mejor diseño de producción

Once Upon a Time in… Hollywood

Mejor vestuario

Little Women

Mejor documental

American Factory

Mejor corto documental

Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Mejor mezcla de sonido

1917

Mejor dirección de fotografía

1917

Mejor edición

Ford v Ferrari

Mejores efectos especiales

1917

Mejor maquillaje y peinado

Bombshell

Mejor película internacional

Parasite (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

Joker

Mejor canción original

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

