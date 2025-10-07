Mundo
"Parece que también los padece": Greta Thunberg responde a comentarios de Trump sobre sus "problemas de ira"
El lunes, durante una conferencia de prensa, Trump fustigó a Greta Thunberg por su participación en la flotilla humanitaria Global Sumud, calificándola de "alborotadora"
Caracas/Foto: EFE.- La activista sueca, Greta Thunberg, respondió este martes con ironía a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró el lunes que la joven era una "alborotadora" y padecía de "problemas para controlar su ira".
Lea también: Trump tacha de "alborotadora" a Greta Thunberg y cree que debe "ir al médico a controlar su ira"
En una publicación hecha en Instagram, Thunberg dijo que, a juzgar por su "impresionante historial", el mandatario republicano "parece que también los padece".
"Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece", contestó.
De igual forma, empleando el sarcasmo, "agradeció" a Trump por su "preocupación" en torno a su estado emocional. Además, tildó de "muy halagadoras" sus palabras.
El lunes, durante una conferencia de prensa, Trump fustigó a Greta Thunberg por su participación en la flotilla humanitaria Global Sumud, detenida por Israel cuando se dirigía a la Franja de Gaza, lo que llevó a su deportación.
"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", comentó el mandatario ante una pregunta.
"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", apostilló.
Deportada por Israel
El mismo lunes, el Gobierno de Israel deportó a Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, quienes intentaban llegar a la Franja de Gaza.
"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".
"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.
La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.
EE. UU. reveló cuándo entra en vigor la cancelación del TPS de 2021 para venezolanos
Bad Bunny en el Super Bowl: Trump dice "no conocerlo" y califica su elección de "ridícula"
"Somos como la novia intensa": Florentino Primera responde a las críticas contra su Free Cover
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
"¿Dónde está?: Hija de Edmundo González denuncia que Rafael Tudares cumplió nueves en "desaparición forzada"
La Vinotinto se lleva un histórico bronce en la Conmebol Liga Evolución Sub-15 tras vencer a Uruguay
El oro supera los 4.000 dólares por onza y marca un nuevo récord histórico
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
Vitrina2 días.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País1 día.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
Mundo2 días.
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
-
Sucesos2 días.
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
-
La Lupa1 día.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo1 día.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos23 horas.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda