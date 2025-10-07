"Parece que también los padece": Greta Thunberg responde a comentarios de Trump sobre sus "problemas de ira"

Caracas/Foto: EFE.- La activista sueca, Greta Thunberg, respondió este martes con ironía a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró el lunes que la joven era una "alborotadora" y padecía de "problemas para controlar su ira".

En una publicación hecha en Instagram, Thunberg dijo que, a juzgar por su "impresionante historial", el mandatario republicano "parece que también los padece".

"Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece", contestó.

De igual forma, empleando el sarcasmo, "agradeció" a Trump por su "preocupación" en torno a su estado emocional. Además, tildó de "muy halagadoras" sus palabras.

El lunes, durante una conferencia de prensa, Trump fustigó a Greta Thunberg por su participación en la flotilla humanitaria Global Sumud, detenida por Israel cuando se dirigía a la Franja de Gaza, lo que llevó a su deportación.

"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", comentó el mandatario ante una pregunta.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", apostilló.

Deportada por Israel

El mismo lunes, el Gobierno de Israel deportó a Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, quienes intentaban llegar a la Franja de Gaza.

"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".

"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.







