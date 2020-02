Parlamento aprobó Acuerdo para enfrentar posible riesgo de coronavirus en Venezuela

Caracas/ Foto portada: @Rafaelvelozg.- Diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este martes por unanimidad, un Acuerdo que en el que se prevé distribuir información vital sobre el brote de coronavirus a los funcionarios, personal sanitario, médico y a la ciudadanía en general, en caso de que la epidemia llegue a Venezuela. Los legisladores solicitaron a la comunidad internacional apoyo para el suministro de insumos médicos indispensables para tratar la “neumonía China”.

Durante la sesión ordinaria de este martes, en el Teatro Municipal Vidal González en Los Salias, San Antonio de los Altos, estado Miranda, el parlamentario José Manuel Olivares, desde el exilio, propuso el acuerdo de un documento informativo en el que se anexa un manual de cómo manejar un posible brote en Venezuela.











“Hemos elaborado producto de una revisión técnica, un manual de manejo y control de coronavirus, que hace las definiciones de casos sospechosos, establece los monitoreos de control, puntos fronterizos y que este manual sea distribuido en todos los centros de salud. En las aduanas, para que los funcionarios públicos sepan a qué se enfrentan y que los colegas médicos sepan cómo manejarlo y sepan de qué trata esta epidemia mundial”, manifestó mediante una llamada telefónica, cuya trasmisión fue compartida con el resto de los parlamentarios.

Asimismo, indicó que fue elaborado un material sencillo para que sea distribuido en todas las calles del país, y así los venezolanos amplíen sus conocimientos sobre el brote mundial que ya ha afectado a más de 20 países.

Situación de vulnerabilidad en Venezuela

Por su parte, el diputado Orlando Ávila, en su derecho de palabra, aplaudió que el Gobierno de China esté laborando en tiempo récord hospitales de emergencia para atender a los infectados en ese país, e hizo una comparación con el sistema en Venezuela, criticando el pronunciamiento del ministro de Salud, Carlos Alavarado, quien este lunes en un balance trasmitido en Venezolana de Televisión (VTV), sugirió a los ciudadanos “lavarse las manos” con mayor frecuencia como forma de prevención, cuando en el país al menos 85% de la población carece del suministro de agua potable, según un estudio realizado por la AN.











“Que no se produzca la introducción del virus en Venezuela, en China montaron un hospital en días, está haciendo otro, se imaginan ustedes. que nos ocurra aquí con la situación de vulnerabilidad en los servicios sanitarios (…) Que no se reciban antibióticos a tiempo, el virus no mata sino las infecciones asociadas al virus, las bacterias son resistentes al antibiótico, debemos estar pendientes, los chinos han adoptado una cuarentena hospitalaria“, sentenció.

“Las epidemias siempre salen de China”

Por el contrario, el parlamentario José Trujillo aclaró que la situación en el “sistema de salud en China no es de las mejores en el mundo”, ya que -a su juicio- se encuentra al borde del colapso: “Las epidemias y pandemias siempre salen de ahí”, dijo.

Para Trujillo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) el coronavirus no se trata de una epidemia “porque no está localizada en un sitio sino en continentes, el problema es que en los países comunistas esconden la información”, dijo, al tiempo, subrayó que en caso de llegar el brote al país, el régimen de Nicolás Maduro no informará al respecto sino hasta que se registre una “mortandad”.

“Nuestro sistema de salud está por debajo del de Haití, sería una tragedia nacional, los organismos internacionales mienten cuando dicen que esto es una epidemia, es una pandemia porque está por todo el planeta (…) Podría haber una mortandad en todo el planeta Tierra, si se instala este virus aquí no nos lo van a decir, recuerden lo que ocurrió con la fiebre amarilla que no dijeron la verdad”, puntualizó.

Acuerdo aprobado por unanimidad

Tras debatir sobre los riesgos de que en Venezuela llegue el coronavirus, fue aprobado por unanimidad el acuerdo presentado por el diputado y médico oncológico, José Manuel Olivares, quien desde el exilio, evalúa cómo los funcionarios del país, personal médico, sanitario, e inclusive, la sociedad civil, puede instruirse sobre el brote mundial que ha alcanzado la muerte de al menos 400 personas.

Con un documento informativo, se prevé que la Asamblea Nacional haga llegar a las autoridades de Venezuela toda la información posible sobre el coronavirus, también conocido por “neumonía China”. Además, el acuerdo aprobado por los diputados también pide el apoyo a la comunidad internacional para que haga llegar equipos e insumos médicos que pudiesen servir para la prevención de posibles infecciones, como guantes y tapa bocas.

Comentarios

comentarios