Parlamento declara como "persona non grata" a la primera ministra de Trinidad y Tobago

Caracas / Foto: @Asamblea_Ven. — La Asamblea Nacional (AN) declaró este martes, por unanimidad, como persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en respuesta a los ejercicios militares que Estados Unidos ejecuta en ese país insular.

En el proyecto de acuerdo presentado por la diputada Iris Varela, se cuestionó a Persad-Bissessar, por presuntamente “formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano”.

El documento también criticó la posición adoptada por la funcionaria trinitense, que, según la iniciativa, equivaldría a “una incitación a la guerra y a la violencia en la región del Caribe”.

Los parlamentarios coincidieron en instar al Gobierno de Trinidad y Tobago, mediante los canales diplomáticos correspondientes, a desvincularse públicamente de lo que calificaron como “provocaciones bélicas y acciones de falsa bandera” en aguas cercanas a Venezuela, con el fin de proteger las “históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Durante la sesión ordinaria desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó de “gusana” a la primera ministra trinitense, quien a principios de septiembre expresó su respaldo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y afirmó que Washington debería eliminar “violentamente” a todos los traficantes de los cárteles.

“Su reacción, no se sabe si bajo los efectos de alguna sustancia, fue: ‘mátenlos a todos, violentamente’… Esta señora debería leerse un poco la historia de Trinidad y Tobago para entender cómo tratan los imperios a sus colonias”, dijo el parlamentario, quien aseguró que cuando Persad-Bissessar deje de “servirle a los propósitos de Marco Rubio, la van a desechar”.

Aseveró que la alianza entre Washington y Puerto España solo conducirá al “sufrimiento y a la pobreza más acentuada del pueblo trinitense” y consideró que Venezuela ha sido “generosa” con Trinidad y Tobago, en referencia a los acuerdos de gas firmados por ambas naciones en 2015 con vigencia de 10 años, los cuales fueron suspendidos el lunes por el presidente Nicolás Maduro ante lo que denunció como la “amenaza” de Persad-Bissessar de convertir su país “en el portaaviones” de Estados Unidos.

“Después de la pea (resaca) viene el ratón, y cuando llegue el ratón vamos a ver si no necesitas el gas de Venezuela, Kamla Persad-Bissessar. Vamos a ver si no fue generoso ese acuerdo energético, firmado entre una de las mayores reservas de gas del planeta —que están en Venezuela— y un país al que se le agotaron por completo sus reservas de gas”, expresó.

Rodríguez añadió que, con ese acuerdo de cooperación, el pueblo trinitense “tenía la esperanza de recuperar el comercio de hidrocarburos, que está en su nivel más bajo”, y reiteró su rechazo al respaldo del gobierno de Trinidad y Tobago a los ataques a embarcaciones en el Caribe, donde a mediados de octubre se reportó la muerte de dos ciudadanos trinitenses.

“Nosotros hemos defendido, defendemos y defenderemos hasta con nuestras propias vidas las vidas de todos los venezolanos, pertenezcan al partido político que pertenezcan o profesen el credo religioso que profesen”, insistió.

El parlamentario afirmó que “es una cuestión de honor, dignidad, moral y expresión de soberanía e independencia venezolana” declarar a la primera ministra, quien, según dijo, “se arrastra como los gusanos”, como persona non grata. También señaló que la AN respalda la decisión de Maduro de suspender los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago por considerar que Persad-Bissessar está permitiendo que ese país sea “usado como un portaaviones contra Venezuela”.

“Nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles —legislativas, políticas, sociales y económicas— para que Venezuela sea respetada. Es inaceptable mantener un acuerdo que favorece a Trinidad y Tobago si ese país se ha convertido en un agente de la agresión contra Venezuela. No lo vamos a permitir”, sentenció.







