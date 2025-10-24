País
Parroquia La Candelaria celebrará dos misas por la canonización de los santos venezolanos
La convocatoria forma parte de las celebraciones descentralizadas organizadas por la Arquidiócesis de Caracas, luego de que se suspendiera la “Gran Fiesta de la Santidad” prevista en el Estadio Monumental Simón Bolívar, debido a motivos de seguridad, capacidad y logística
Caracas / Foto: Archivo.- La Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, en el centro de Caracas, anunció que llevará a cabo dos Misas de Acción de Gracias este sábado 25 de octubre, a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., con motivo de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.
La convocatoria forma parte de las celebraciones descentralizadas organizadas por la Arquidiócesis de Caracas, luego de que se suspendiera la “Gran Fiesta de la Santidad” prevista en el Estadio Monumental Simón Bolívar, debido a motivos de seguridad, capacidad y logística.
Según explicó la Comisión Central para la Canonización, más de 48.000 personas se habían inscrito para asistir al acto en el Monumental, superando ampliamente el aforo permitido. Por ello, la Arquidiócesis decidió trasladar las celebraciones a parroquias y comunidades locales, para que los fieles pudieran participar de forma segura.
La iglesia de La Candelaria, donde reposan los restos del “Médico de los Pobres”, será uno de los principales puntos de encuentro para los devotos, en una jornada que promete congregar a numerosos feligreses.
“Será un día de gratitud por el don de la santidad de José Gregorio y Carmen Rendiles”, expresó la parroquia en su cuenta oficial Instagram, al invitar a los fieles a participar en ambas eucaristías.
La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, proclamada por el papa León XIV el pasado 19 de octubre en el Vaticano, representa un hecho histórico para Venezuela, al convertirse en los primeros santos nacidos en el país reconocidos por la Santa Sede.
Con las misas de este sábado, la comunidad católica venezolana celebrará un acontecimiento esperado durante décadas, ahora extendido a todos los templos y espacios de fe del país.
