Partido Popular y Vox denunciaron ante la Fiscalía el caso de Delcy Rodríguez

Caracas/ Foto: Europa Press. El Partido Popular y Vox de España realizaron este jueves una denuncia ante la Fiscalía española tras el encuentro que se escenificó en Madrid entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez.

“Respeto mucho el Congreso, una de las cosas por las que he luchado toda mi vida. Me hubiera gustado que algunos que se aprovechan de esto, pues también lo hubieran hecho. La libertad es lo que tiene. Se acogen a ella incluso los que no lo tienen”, comentó Ábalos tras enterarse de la denuncia, reseñó vozpopuli.











Estas denuncias se unen a la efectuada por la portavoz del del Partido Popular de España en el Parlamento Europeo, quien solicitó a la Comisión Europea investigar a fondo la presencia en Madrid de la funcionaria de Maduro, tras recordar que tiene prohibición de ingresar a territorio europea debido a las sanciones establecidas por la Unión Europea en 2018.

“No he pagado ningún pato. Tengo un compromiso con este país, con la paz, la democracia y la comunidad internacional. Nunca me oirán en ninguna batalla contra la convivencia, ya sea nacional o internacional. Nunca me verán ahí”, agregó el ministro español acerca del caso.

Por su parte, el último en denunciar fue el dirigente del Partido Popular y excandidato presidencial, Pablo Casado: “qué pasó en Barajas, queremos que el ministro explique en sede judicial lo ocurrido en ese encuentro, siempre que la Fiscalía así lo requiera y que la fiscal general del Estado finalmente no actúe como juez y parte de su partido”.











