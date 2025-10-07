País
Paso de la onda tropical 41 por el Caribe generará lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del país
El Inameh indicó que se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en Caracas, Falcón, los Andes, Zulia, Bolívar, Apure, Llanos Occidentales, Región Insular y Centro Occidente, con mayor intensidad al final de la tarde
Caracas / Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical 41 se desplaza este martes sobre el mar Caribe oriental, interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada monzónica, condiciones que están generando inestabilidad atmosférica en varias regiones del país.
Según el reporte oficial, el fenómeno está propiciando el desarrollo de nubes convectivas, responsables de lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente sobre Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, aunque también se prevén efectos en otras zonas del territorio nacional.
Durante la madrugada y la mañana se estimó nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas, pero con tendencia al incremento progresivo de la cobertura nubosa hacia la tarde y la noche.
La institución subrayó que se mantiene alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, y exhortó a la población a estar atenta a los reportes oficiales que se difundirán oportunamente.
El organismo también reportó la presencia de una perturbación atmosférica ubicada sobre el Atlántico central tropical, con baja presión asociada a la onda tropical 43.
El sistema presenta probabilidad de 80 % de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, aunque el Inameh aclaró que no representa peligro directo para Venezuela.
Otra perturbación secundaria, localizada sobre la península de Yucatán, también muestra actividad lluviosa y tormentosa, pero con baja probabilidad de desarrollo y sin riesgo para el país.
