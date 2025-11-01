Sucesos
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
La denuncia fue presentada por la tía de la menor, quien informó que el sujeto habría cometido el abuso contra su hija de 12 años
Caracas / Foto: @cpbezoficial.- Un pastor de una iglesia en el municipio Catatumbo, estado Zulia, fue detenido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) tras ser denunciado por la presunta agresión sexual contra su hija, una adolescente de 12 años.
Lea también: Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
La denuncia fue presentada por la tía de la menor, quien informó que el sujeto habría cometido el abuso durante la noche. Inmediatamente, los funcionarios del Cpbez se trasladaron al sector Argemiro Loaiza de Encontrados, en el municipio Catatumbo, y arrestaron al sujeto mientras caminaba por la vía pública.
El detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, quedando a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, mientras que la menor fue llevada al hospital Dr. Roque Alvarado para recibir atención médica especializada. Posteriormente, fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses para su valoración clínica.
Las autoridades hicieron un llamado a la protección de los menores y enfatizaron la importancia de denunciar cualquier situación de abuso para garantizar que los niños y adolescentes no sufran daños y reciban atención inmediata.
