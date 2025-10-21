Connect with us

Pastrana y Uribe exigen a Petro "explicar su relación con Nicolás Maduro"

Pastrana y Uribe pidieron a Petro actuar con serenidad, prudencia y espíritu nacional, evitando intereses personales en la gestión de lo que califican como una "crisis que amenaza la seguridad y el bienestar de la población y de sectores clave de la economía colombiana"
Caracas / Foto: Composición.- Los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe pidieron el lunes al presidente Gustavo Petro "definir con claridad su relación con Nicolás Maduro", así como a explicar lo que denominan el "Pacto de La Picota" y las negociaciones conocidas como “Paz Total” con organizaciones de narcotráfico que, según ellos, "operan disfrazadas de entidades políticas".

En su mensaje, Pastrana y Uribe pidieron actuar con serenidad, prudencia y espíritu nacional, evitando intereses personales en la gestión de lo que califican como una "crisis que amenaza la seguridad y el bienestar de la población y de sectores clave de la economía colombiana".

El comunicado subraya la preocupación de los exmandatarios por la "imagen internacional del país y la estabilidad interna frente a acusaciones vinculadas al narcotráfico".

Frente a estas exigencias, el presidente Gustavo Petro respondió rechazando la carta de los expresidentes. Argumentó que, "por respeto a la justicia y a la juez que supervisa los procesos legales en Colombia, la comunicación no debería ser respondida".

Petro señaló que existen "sospechas sobre vínculos de algunos exmandatarios" con lo que él considera uno de los "negocios más grandes de Colombia", y recordó que uno de los firmantes ha sido "condenado y actualmente cumple su sentencia".

Según el mandatario, "estos antecedentes deslegitiman la petición y hacen inapropiado que él responda formalmente a sus cuestionamientos".

El pronunciamiento surge tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta de manera decisiva la producción masiva de drogas en grandes y pequeños cultivos” y calificó al tráfico de drogas como “el negocio más grande de Colombia”.





