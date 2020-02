Patricia Schwarzgruber defendió a Richard Linares de las acusaciones que recibió

Caracas / Foto portada: @Patriciaschwarzgruberoficial.- La actriz y animadora venezolana, Patricia Schwarzgruber, defendió al entrenador de candidatas del Miss Venezuela, Richard Linares, que fue acusado por la bióloga, Diana Liz Duque, de ciberacoso y maltrato a las guacamayas que tiene como mascotas.

Patricia, de 37 años de edad, fue una de las tantas celebridades venezolanas que expresaron su apoyo al entrenador de misses a través de las redes sociales.

Su mensaje no pasó de desapercibido, cientos de usuario repudiaron sus palabras, entre ellos, la periodista Keissy Bracho que lo capturó y posteó en su cuenta de Twitter indicando que le “desconcierta lo que dijo Patricia.

Otros artistas criollos como: Annarella Bono, Rebeca Costoya, Josemith Bermúdez, Sixto Rein y la influencer Vanessa Senior defendieron a Linares en las plataformas 2.0; sin embargo, el entrenador decidió poner fin a la controversia al disculparse este martes públicamente con Diana.

“Diana te pido disculpas por la manera que maneje la situación, aunque pienso que si me hubieras contactado yo con todo el gusto del mundo me hubiese sumado a tu causa. Se que el agua derramada no se puede recoger. Pero bueno aquí estoy asumiendo mi error. Errar es de humanos rectificar es de sabios”, aseveró Linares.