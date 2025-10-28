PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles

Caracas / Foto: Composición.- OpenAI y PayPal anunciaron este martes una alianza estratégica que permitirá a los usuarios de ChatGPT hacer pagos instantáneos y acceder al comercio directo dentro de la plataforma mediante el Protocolo de Comercio Agenético (ACP).

La integración busca conectar a los consumidores con millones de comerciantes de PayPal, incluyendo tanto pequeñas empresas como marcas globales.

Según Alex Chriss, presidente y CEO de PayPal, “cientos de millones de personas recurren a ChatGPT cada semana para obtener ayuda con tareas cotidianas, y más de 400 millones usan PayPal para comprar. Al asociarnos con OpenAI y adoptar el Protocolo de Comercio Agenético, impulsaremos experiencias de pago que permitan pasar del chat al pago con solo unos clics”.

La alianza habilitará la billetera de PayPal dentro de ChatGPT Instant Checkout, con múltiples opciones de financiamiento, protección del comprador y del vendedor, seguimiento de compras y resolución de disputas.

Además, PayPal gestionará el procesamiento de pagos mediante la API de pagos delegados, simplificando el manejo de transacciones para los comerciantes y asegurando la compatibilidad normativa.

A partir de 2026, los catálogos de productos de decenas de millones de comerciantes de PayPal, que incluyen marcas de moda, belleza, bricolaje, electrónica y más, estarán disponibles para compra directamente en ChatGPT a través del servidor ACP de PayPal.

La plataforma permitirá descubrir y adquirir millones de productos sin necesidad de integraciones individuales para cada comerciante.

Además del comercio, la colaboración entre PayPal y OpenAI se extiende al uso de ChatGPT Enterprise para los más de 24.000 empleados de la empresa, capacitación de ingenieros con Codex y mayor acceso a las API de OpenAI, lo que acelerará el desarrollo de productos y mejorará la experiencia de clientes y empleados.

PayPal, con más de 25 años en la industria, continúa ampliando su estrategia de innovación tecnológica para facilitar la integración de consumidores y empresas en la economía global, consolidando su papel como uno de los principales actores del comercio digital.







