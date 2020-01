¿Paz a su alma? El “Feliz Año” de Michael Jackson que causó revuelo en las redes sociales

Caracas / Foto portada: Publimetro.- El cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense Michael Jackson, conocido en la palestra musical como ‘Rey del Pop’, causó revuelo en las redes sociales este martes 31 de diciembre al publicarse en cuenta en Twitter un mensaje dirigido a sus seguidores de Feliz Año, pese a que lleva más de 10 años fallecido.

“¡Deseándoles a todos un feliz y saludable Año Nuevo!”, dice la publicación que acompaña una fotografía en blanco y negro del intérprete de ‘Thriller’.

Muchos usuarios reaccionaron al tuit que superó la cantidad de 113 millones de likes, además, dejaron en respuesta miles de comentarios en los que critican las acciones de Jackson en vida, se muestras sorprendidos porque su cuenta sigue activa pese a su muerte.

“¿Cómo tuiteas?”, “Súper raro, no me estoy olvidando de las acusaciones creíbles de abuso infantil. Pero aprobado a su equipo de relaciones públicas póstumo”, “Feliz Año Nuevo amigo. Tu cara de plástico perseguirá mis sueños para siempre y no puede haber un legado mayor que ese”, “Brindo por un año lleno de tu música y por un año en el que finalmente aprenden a respetar tu memoria y tu legado, que así sea para siempre, te amo infinitamente hermoso ser de luz”, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de ‘Rey del Pop’.