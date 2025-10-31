Pedro Sánchez asegura que "desconocía" que Delcy Rodríguez tenía prohibido entrar a España

Caracas/Foto: EFE.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró la noche del jueves que "desconocía" que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tenía prohibida la entrada a España, cuando aterrizó en ese país en 2020 por el aeropuerto de Barajas, Madrid.

Asimismo, dijo que impidió su entrada cuando se enteró de que llegaría. En su comparecencia ante la comisión Koldo del Senado, el mandatario señaló que el entonces ministro José Luis Ábalos le informó sobre la visita de la alta funcionaria venezolana, como parte de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se iba a llevar a cabo en esos días, reseñó Europa Press.

"Le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo. Cuando se conoce por parte del Gobierno, y en este caso mío como presidente, pues efectivamente eso se impide", alegó Pedro Sánchez.

El 20 de enero de 2020, Delcy Rodríguez arribó al aeropuerto de Barajas en un vuelo privado. Pese a que no salió de la terminal, su presencia en suelo español configuraba una violación a las sanciones impuestas por la Unión Europea.

Aunado a lo anterior, Ábalos fue al aeropuerto para recibirla y sostuvo un breve encuentro con ella, lo que generó críticas contra el Gobierno de Sánchez por permitir su visita.

Advertisement

El presidente español defendió su desconocimiento de la situación al argumentar que es "habitual" que el gobernante de la nación ibérica no esté al tanto de visitas ministros de otros países. "Por tanto, tampoco se puede hacer un supuesto escándalo de algo ordinario", justificó.

Además, cuando se le preguntó sobre unas presuntas maletas de oro que Rodríguez habría bajado del avión, respondió: "¿Qué me está contando, señoría?".

Por otro lado, Sánchez negó cualquier tipo de conversación Nicolás Maduro, después de que Alejo Miranda, senador del Partido Popular, le preguntara al respecto. "Yo con él no he tenido una conversación en mi vida", afirmó.

Igualmente, negó que Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mediaran en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, valoró que "muchos de los refugiados venezolanos y venezolanas han salido de las cárceles del país gracias" a la intervención de Zapatero.







