Pedro Sánchez negó que haya conversado con Delcy Rodríguez en España

Caracas. El presidente de España, Pedro Sánchez, reiteró este jueves que no conversó con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, cuando ella realizó una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, razón por la cual lamentó los rumores con respecto a esa situación.

El diario ABC publicó este 6 de febrero que supuestamente Ródriguez le pidió personalmente a Sánchez que no recibiera al presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, entre otras cosas, reseñó EFE.











“Da la sensación que la mentira se ha confundido con el periodismo; reivindico el periodismo. Es absolutamente falso lo publicado. Lamento que el citado medio de comunicación no contrastase con el Gobierno la información que tenía”, comentó el mandatario ibérico

Asimismo agregó que los ciudadanos “tienen derecho a estar informados, y no a través de mentiras”, por lo que lamentó el episodio.

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, José Luis Ábalos, aseguró a finales de enero que no tuvo una reunión con Delcy Rodríguez en Madrid sino un encuentro. Además acotó que el avión en el que se encontraba solo hizo escala, algo que a su criterio, no implica pisar suelo español.











Ábalos aseguró que el ministro de Turismo del régimen no le avisó de que en el avión iba también la vicepresidenta del régimen venezolano: “Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España”.

