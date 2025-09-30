Vitrina
Película "Alí Primera" fue elegida para representar a Venezuela en la carrera a los Oscar 2026
La ANAC extendió sus felicitaciones a los autores, productores, elenco y al equipo técnico
Caracas/Foto: Archivo.- La Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) anunció este martes la selección de la película venezolana ‘Alí Primera’, dirigida por Daniel Yegres, como la candidata oficial del país para optar a una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2026.
En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la asociación sostiene que la selección de esta obra cinematográfica sobre la vida del popular cantautor y referente cultural venezolano Alí Primera fue hecha por un comité especial que estuvo integrado por representantes de diversos gremios y figuras notables de la comunidad cinematográfica nacional.
La ANAC extendió sus felicitaciones a los autores, productores, elenco y al equipo técnico de ‘Alí Primera’ por su admirable labor, que enaltece el cine nacional.
“Felicitamos a los autores, productores, al elenco y al equipo técnico de la obra seleccionada, así como al resto de las películas participantes por sus logros y admirable labor, que enaltecen al cine nacional en su perseverante esfuerzo creador”, detalló.
Pasos a seguir
La película deberá ahora enfrentar un riguroso proceso de selección establecido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Según las reglas de los Óscar, la producción deberá superar una primera ronda de votación para ser incluida en la lista corta de quince películas preseleccionadas.
Posteriormente, en la fase de nominaciones, los miembros de la Academia votarán para elegir las cinco películas con mayor número de votos, las cuales se convertirán en las nominadas finales de la categoría, cuya ceremonia de entrega se celebrará el 15 de marzo de 2026.
Película "Alí Primera" fue elegida para representar a Venezuela en la carrera a los Oscar 2026
