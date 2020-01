Pentágono confesó que no tenía pruebas de que Soleimani planeaba atacar cuatro embajadas

Caracas/ Foto: AP. El jefe del Pentágono, Mark Esper, afirmó este domingo que no tienen pruebas concretas de que el general iraní, Qasem Soleimani, fuera a atacar cuatro embajadas de Estados Unidos, como aseveró el presidente Donald Trump. Sin embargo, defendió y se mostró favorable a la orden dada por el mandatario.

“El presidente no citó una prueba en concreto, y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere”, comentó Esper en una entrevista con el programa televisivo “Face The Nation” en CBS News. El jefe del Pentágono acotó, que está de acuerdo con Trump en que “es probable que fueran a atacar las embajadas, porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país”, reseñó EFE.











Estas declaraciones contratan con las del Jefe de Estado norteamericano, quien justificó la operación contra Soleimani dando a conocer que el militar planificaba una serie de ataques a objetivos estadounidenses, luego precisó que quería “volar” la embajada en Bagdad y después habló de planes contra otras misiones.

No obstante, Esper defendió que Trump nunca habló de pruebas oficiales, sino que dijo que “creía” que ese era el plan de Soleimani, y aseguró que él comparte ese análisis. De lo que sí vio “pruebas” el secretario de Defensa fue de que Soleimani planeaba atacar la embajada estadounidense en Bagdad, según precisó Esper.

Por otra parte, este domingo Tump se refirió a la manifestaciones que se están suscitando en Irán después de que el ejército de la nación persa reconoció que derribó con un misil “por error” un avión de una compañía ucraniana en el que murieron sus 176 pasajeros.











“A los líderes de Irán: NO MATEN A SUS MANIFESTANTES. Miles han muerto ya o sido encarcelados por ustedes, y el mundo está observándolos. Y lo más importante, Estados Unidos está observándolos”, advirtió Trump en Twitter.

