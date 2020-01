Periplo internacional de Guaidó continuará en Francia

View this post on Instagram

Nuestro Presidente (E) Juan Guaido Marquez @jguaido será recibido este lunes 27 enero por el PM de Canadá Justin Trudeau @justinpjtrudeau #agendainternacionalCanada Con motivo de su visita oficial nuestro Presidente se reunirá con la diáspora venezolana en: All Saints Event Space, 330 Laurier E, Ottawa ON El acceso estará abierto a partir de las 6:00 pm. Quedan todos cordialmente invitados, sin embargo por capacidad del local es indispensable ser anotados y presentar ID en la puerta. Favor confirmar asistencia al correo [email protected] Bienvenidos y muchas gracias! Los esperamos a todos para un emocionante encuentro con la esperanza y la voluntad de libertad de un liderazgo que no se rinde! Seguimos, sin reposo y sin pausa.!!